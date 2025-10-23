Círio 2025: terceira Romaria da Acessibilidade reúne fé, solidariedade e respeito neste sábado (25)

Em sua terceira edição, a Romaria da Acessibilidade, lançada em agosto de 2023 pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), será realizada neste sábado (25), a partir das 8 horas, com saída da Praça Santuário, logo após a chegada da Romaria dos Corredores. Com o lema "Nada sobre nós sem nós", a procissão foi pensada especialmente para pessoas com deficiência (PCDs) e mobilidade reduzida, oferecendo um trajeto seguro e acessível pelas ruas arborizadas do centro de Belém.

O percurso parte da avenida Generalíssimo Deodoro, segue pela avenida Braz de Aguiar, travessa Quintino Bocaiúva e avenida Nazaré, encerrando novamente na Praça Santuário. Será 1,45 km de caminhada, com duração aproximada de uma hora. Idealizada para atender a um antigo desejo de devotos com limitações físicas que sonhavam em participar do Círio, mas se sentiam inseguros devido à distância e à grande concentração de fiéis nas outras romarias, a Romaria da Acessibilidade tornou-se um marco de acolhimento e inclusão, informou, ainda, a Assessoria de Comunicação da DFN.

“Desde o primeiro ano pensamos em todos os detalhes para receber com carinho aqueles que têm dificuldades de participar das grandes procissões. Esperamos um público de cerca de 3 mil pessoas nesta edição”, disse o diretor de Procissões da DFN, Mário Tuma Jr. O evento contará com cerca de 250 voluntários e 10 entidades representativas do público PCDs, com profissionais das áreas de saúde, intérpretes de Libras, audiodescritores, apoio da Cruz Vermelha e da Guarda de Nazaré. Haverá entrega de abraçadeiras identificadoras para quem precisar de suporte adicional.

Carro de som equipado com audiodescrição, intérpretes e um coral de Libras

“Levamos muito a sério o lema das pessoas com deficiência. Elas não querem apenas participar, mas também ajudar na organização. Teremos cadeirantes atuando como locutores no carro de som, autistas e deficientes visuais como cantores, e pessoas com síndrome de Down entre os voluntários”, afirmou Luiz Carlos do Amaral Silva, coordenador das entidades participantes. Durante o percurso, serão disponibilizados oito pontos de apoio com banheiros, áreas de descanso e distribuição de água. A procissão contará ainda com um carro de som equipado com audiodescrição, intérpretes e um coral de Libras se apresentando em frente ao TCE.

“Desde o início do ano, nos preparamos com muito cuidado. Realizamos reuniões mensais, novenas, treinamentos presenciais sobre acolhimento e segurança, além de uma missa de envio, que acontece nesta quarta-feira, dia 22, na Paróquia de Santa Cruz”, acrescentou Luiz Carlos do Amaral. Karen Loureiro, membro da DFN e mãe da Ana Carolina Reis, adolescente com autismo, disse que a Romaria da Acessibilidade também representa um profundo gesto de evangelização. “Ao permitir que pessoas com deficiência vivenciem o Círio de forma plena, a procissão torna-se espaço de testemunho e fé”, contou. “A participação ativa dessas pessoas na caminhada é um sinal concreto do Evangelho em ação, onde todos têm lugar, voz e missão. Cada passo dado por elas é expressão viva da esperança e da superação, inspirando a sociedade a reconhecer a beleza da diversidade”, afirmoiu.

Serviços e pontos de apoio:

1. Cruz Vermelha (Praça Santuário) - Emergência.

2. Neuro Hability (esquina Generalíssimo/Brás) - Somente distribuição de água.

3. QI Vestibular (Brás de Aguiar) - Água, banheiro e área de descanso.

4. Clínica Manacá (Quintino Bocaiúva) - Água, banheiro e sala de descanso.

5. TCE - Água, banheiro e local de descanso.

6. Sespa (Av. Nazaré) - Ambulância e profissionais médicos.

7. Payssandu - Água e espaço para descanso.

8. Locadora Top (Av. Nazaré) - Água, banheiro e local de descanso.

Entidades participantes:

1. APABB - Associação de Pais e Amigos das Pessoas com Deficiência, do Banco do Brasil e da comunidade.

2. SABER - Serviço de Atendimento e Reabilitação.

3. INSTITUTO FELIPPO SMALDONE - Ensino especializado para surdos.

4. APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

5. FAAPPA - Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado do Pará.

6. ASCEPA - Associação de e para Cegos do Pará.

7. UFPA/DACESS - Diretoria de Acessibilidade da Universidade Federal do Pará.

8. UFRA/ACESSAR - Núcleo de Acessibilidade da Universidade da Amazônia.

9. CREFITO12 - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª região.

10. FUNDAÇÃO PESTALOZZI - Escola de educação especial.

Romaria da Acessibilidade

Data: 25/10/25 (sábado)

Hora da saída: 8h

Local de saída: Praça Santuário

Percurso: 1,45 km de caminhada, com duração aproximada de uma hora.