Romaria da Acessibilidade é marcada por inclusão e devoção à Nossa Senhora de Nazaré

A inclusão e a fé andaram de mãos dadas na manhã deste sábado (26), na Romaria da Acessibilidade do Círio de Nazaré, uma procissão voltada para o público que tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Realizada desde 2023, a procissão começou pontualmente às 8h, partindo da Praça Santuário, em Belém.

O percurso, de cerca de 1,45 km, foi pensado para dar mais tranquilidade aos romeiros, que andaram em trechos bem arborizados da capital. Eles percorreram a Avenida Generalíssimo Deodoro, Braz de Aguiar, Travessa Quintino Bocaiúva, Avenida Nazaré, e finalizaram retornando para a Praça Santuário.

Veja a galeria de fotos da Romaria da Acessibilidade

Romaria da Acessibilidade - Círio 2024 Foto: Thaís Neves Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana

Para esta romaria tão especial, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré recebeu uma decoração diferente, escolhida pelo decorador Vando Nascimento, que deu destaque para a cor rosa na berlinda.

“Na penúltima romaria do Círio 2024, coroamos Nossa Senhora de Nazaré com a mais nobre, delicada e simbólica das flores, a rosa, em tonalidades do champanhe ao rosê, adornando toda a estrutura de vidro que recebe a imagem peregrina. Na base, um compose de flores de variedades como alstromerias, bocas de leão, lizianthus, celosias e rosas spray, em tonalidades de bordõ, rose, amarelo, criando um belo jardim florido, com alegria e ares de festa”, explicou o decorador.

Para garantir a inclusão de todos os participantes, a Romaria da Acessibilidade contou com profissionais de diversas áreas da saúde, intérpretes de libras e áudio-descritores, que estiveram presentes para dar apoio aos romeiros. Os fiéis também receberam suporte de cerca de 230 voluntários e nove entidades que representam as pessoas com deficiência.

Voluntários e profissionais da saúde participaram da procissão para dar suporte aos romeiros (Foto: Wagner Santana)

Entre esses voluntários, esteve presente a professora Vânia Melo, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Responsável pelo trabalho de sustentabilidade durante a Romaria, ela explica como a sua equipe realiza a coleta dos resíduos encontrados na rua.

“Temos uma comissão responsável por coletar todo o resíduo, para que as pessoas se conscientizem que esses resíduos podem ser reaproveitados. Porque quando você joga no chão, uma pessoa pode se machucar, escorregar e estamos na Romaria da Acessibilidade, e sustentabilidade é se preocupar com o próximo”, explica a professora de 53 anos.

A empregada doméstica Socorro Silva, 58 anos, participou pela primeira vez da Romaria da Acessibilidade. Utilizando duas muletas para a locomoção, ela demonstrou muita alegria e emoção por estar na procissão.

A empregada doméstica Socorro Silva se emocionou ao participar pela primeira vez da Romaria da Acessibilidade (Foto: Wagner Santana)

“Eu sou de Soure e vim agradecer a mãezinha, vim pedir mais uma benção, entre muitas que eu já consegui. É muito emocionante, é maravilhoso participar, é tudo de bom, que mãezinha sempre nos abençoe e nos proteja. Só tenho gratidão a mãezinha mesmo”.

Clarice Bittencourt, 41 anos, é coordenadora pedagógica do Instituto Felipe Smaldone, uma escola que realiza a educação da linguagem de libras em Belém. Ela acompanhou a procissão desde o início e explicou como os alunos organizaram uma homenagem para Nossa Senhora de Nazaré.

“Somos uma escola especializada na educação dos surdos, e em parceria com o projeto Material Libras, estamos hoje fazendo essa homenagem a N.sa de Nazaré, o nosso coral todo em libras, que os nosso a alunos vêm ensaiando para esse momento de fé, de união, que a gente faz questão de estar aqui celebrando”.

A chegada da imagem de Nossa Senhora na Basílica de Nazaré marcou o fim da Romaria da Acessibilidade (Foto: Thaís Neves)

O encerramento da procissão ocorreu por volta das 10h, com a chegada da imagem de Nossa Senhora na Basílica Santuário de Nazaré. A Imagem da santa foi retirada da berlinda e carregada pelas mãos de muitos fiéis que se aproximaram para tocar no manto sagrado de Nossa Senhora. A emoção tomou conta de muitos romeiros, que rezaram e também aplaudiram a conclusão da 12ª procissão do Círio 2024.