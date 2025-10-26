Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: Procissão da Festa reúne centenas de fiéis pelas ruas de Belém neste domingo

A peregrinação partiu às 8h da Capela São Brás, localizada na passagem Tapajós, e foi antecedida por uma missa

Gabriel Pires
fonte

Procissão da Festa reúne instituições e voluntários em agradecimento pelo Círio 2025 (Foto: Cláudio Pinheiro | O)

Considerada a terceira mais antiga das romarias do Círio de Nazaré e a penúltima da quadra nazarena, a Procissão da Festa reuniu centenas de fieis pelas ruas de Belém na manhã deste domingo (26). A peregrinação partiu às 8h da Capela São Brás, localizada na passagem Tapajós, e foi antecedida por uma missa, celebrada por Dom Paulo Andreoli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

O trajeto seguiu pelas avenidas Governador José Malcher, Generalíssimo Deodoro e Nazaré, com chegada na praça Santuário, na Basílica de Nazaré. O percurso teve aproximadamente 1,6 km de extensão com 1h30 de duração e reuniu instituições e voluntários em agradecimento pelo Círio 2025.

A decoração do andor da Procissão da Festa trouxe anastasias lilases, alstroemérias e rosas pink, que deram cor ao espaço, enquanto a base foi preenchida com folhagens do tipo Tuia Maçã e Costela de Adão. A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para este ano é que a procissão reunisse cerca de 3 mil fiéis na romaria, que tradicionalmente possui um percurso diferente a cada ano.

Agradecimento

Realizada há mais de 100 anos, essa é uma romaria de agradecimento, como destaca o  diretor de procissões da DFN, Mário Tuma Jr., ao citar que, neste ano, a romaria foi bastante positiva. “Nós agradecemos a todos aqueles que durante o ano todo se empenharam e trabalharam pela realização pelo Círio. E que esperamos agora, de uma maneira ou outra, simbolizar essa gratidão. Fizemos uma romaria familiar, tranquila, dentro de um ambiente muito bom, no horário muito previsto. E que nós possamos, ano que vem, estar juntos de novo, com saúde e sob as bênçãos de Nossa Senhora”, ressalta.

Privilégio

A esteticista Regina Margareth, que participa da procissão há 20 anos, afirmou que todas as romarias são especiais, mas a Procissão da Festa traz a oportunidade de se aproximar da Imagem Peregrina, representando um grande privilégio. “Esse momento me representa harmonia, paz, força, energia e fé. E cada vez que a gente se aproxima dela, a gente sente uma emoção muito grande, pois está em espírito. Estamos diante da Imagem Peregrina, mas, espiritualmente, Nossa Senhora está aqui, realmente presente”, relata. 

Palavras-chave

pará

círio de nazaré

procissão da festa
Círio 2025
