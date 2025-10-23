Recírio e Dia do Servidor Público: veja o que abre e fecha em Belém nesses feriados

Na próxima segunda-feira (27), durante o feriado do Recírio e as comemorações pelo Dia do Comerciário, o funcionamento de serviços públicos e privados em Belém sofrerá alterações. Já na terça-feira (28), Dia do Servidor Público, o expediente será normal em grande parte dos órgãos e empresas. Confira o que abre e o que fecha durante esses feriados na grande Belém.

Órgãos Estaduais

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que, conforme o Decreto Estadual nº 4.980, de 21 de outubro de 2025, o expediente nas repartições públicas estaduais da administração direta e indireta será facultativo na segunda-feira (27), por conta do Recírio e da antecipação do Dia do Servidor Público. Na terça-feira (28), o expediente será normal em todos os órgãos e entidades estaduais.

Serviços essenciais, como saúde, arrecadação, segurança pública, parques, museus e espaços turísticos, terão escalas especiais de trabalho, para garantir o atendimento à população.

Supermercados

De acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), não há restrições de funcionamento durante o feriado. As unidades funcionarão normalmente.

Comércio

O Sindilojas Belém informa que, por conta das comemorações do Dia do Comerciário, que neste ano coincide com o Recírio, o comércio não funcionará na segunda-feira (27). O sindicato destacou que o empregador não pode exigir o trabalho dos funcionários neste dia, conforme a cláusula vigésima quinta da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não abrem em feriados oficiais. Durante o Recírio (27), o atendimento presencial estará suspenso, mas as salas de autoatendimento poderão funcionar, a critério de cada instituição.

As compensações bancárias, como TEDs, não serão realizadas, apenas PIX. Em ponto facultativo, o expediente segue normalmente.

Cosanpa e Águas do Pará

A (Cosanpa) informou que a loja de atendimento São Brás estará fechada na segunda-feira (27), reabrindo na terça-feira (28), exclusivamente para negociação de débitos.

Demais demandas de abastecimento de água e esgoto devem ser tratadas com a concessionária Águas do Pará, cujos canais de atendimento online funcionam 24 horas, enquanto as lojas físicas estarão fechadas durante o feriado.

TRT da 8ª Região

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) funcionará em regime de plantão judiciário nos dias 27 e 28 de outubro, conforme a Portaria nº 960/2024. O expediente regular será retomado na quarta-feira (29). Durante o período, juízes(as) estarão de plantão para análises processuais, conforme a escala disponível no site do TRT-8.

Shopping centers:

Parque Shopping Belém - Segunda-feira (27/10)

Lojas: Fechadas

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: conforme programação

Boulevard Shopping Belém - Segunda-feira (27/10)

Lojas: Fechadas

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: conforme programação

Shopping Metrópole Ananindeua - Segunda-feira (27/10)

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de alimentação: 12h às 22h

Academia e cinema: conforme programação

Pátio Belém - Segunda-feira (27/10)

Lojas e quiosques: Fechadas

Praça de alimentação: 12h às 22h

Academia Smart Fit: 6h às 23h

Cinema: conforme programação

Shopping Bosque Grão-Pará - Segunda-feira (27/10)

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema e academia: conforme programação

Shopping Castanheira - Segunda-feira (27/10)

Lojas: Fechadas

Praça de alimentação e parque de diversão: 12h às 22h

Cinema e academia: conforme programação