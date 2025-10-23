Recírio e Dia do Servidor Público: veja o que abre e fecha em Belém nesses feriados
Veja como será o funcionamento de órgãos públicos, bancos, comércio e shoppings durante os feriados.
Na próxima segunda-feira (27), durante o feriado do Recírio e as comemorações pelo Dia do Comerciário, o funcionamento de serviços públicos e privados em Belém sofrerá alterações. Já na terça-feira (28), Dia do Servidor Público, o expediente será normal em grande parte dos órgãos e empresas. Confira o que abre e o que fecha durante esses feriados na grande Belém.
Órgãos Estaduais
A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que, conforme o Decreto Estadual nº 4.980, de 21 de outubro de 2025, o expediente nas repartições públicas estaduais da administração direta e indireta será facultativo na segunda-feira (27), por conta do Recírio e da antecipação do Dia do Servidor Público. Na terça-feira (28), o expediente será normal em todos os órgãos e entidades estaduais.
Serviços essenciais, como saúde, arrecadação, segurança pública, parques, museus e espaços turísticos, terão escalas especiais de trabalho, para garantir o atendimento à população.
Supermercados
De acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), não há restrições de funcionamento durante o feriado. As unidades funcionarão normalmente.
Comércio
O Sindilojas Belém informa que, por conta das comemorações do Dia do Comerciário, que neste ano coincide com o Recírio, o comércio não funcionará na segunda-feira (27). O sindicato destacou que o empregador não pode exigir o trabalho dos funcionários neste dia, conforme a cláusula vigésima quinta da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
Bancos
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não abrem em feriados oficiais. Durante o Recírio (27), o atendimento presencial estará suspenso, mas as salas de autoatendimento poderão funcionar, a critério de cada instituição.
As compensações bancárias, como TEDs, não serão realizadas, apenas PIX. Em ponto facultativo, o expediente segue normalmente.
Cosanpa e Águas do Pará
A (Cosanpa) informou que a loja de atendimento São Brás estará fechada na segunda-feira (27), reabrindo na terça-feira (28), exclusivamente para negociação de débitos.
Demais demandas de abastecimento de água e esgoto devem ser tratadas com a concessionária Águas do Pará, cujos canais de atendimento online funcionam 24 horas, enquanto as lojas físicas estarão fechadas durante o feriado.
TRT da 8ª Região
O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) funcionará em regime de plantão judiciário nos dias 27 e 28 de outubro, conforme a Portaria nº 960/2024. O expediente regular será retomado na quarta-feira (29). Durante o período, juízes(as) estarão de plantão para análises processuais, conforme a escala disponível no site do TRT-8.
Shopping centers:
Parque Shopping Belém - Segunda-feira (27/10)
- Lojas: Fechadas
- Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h
- Restaurantes: 11h às 23h
- Cinema: conforme programação
Boulevard Shopping Belém - Segunda-feira (27/10)
- Lojas: Fechadas
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
- Restaurantes: 11h às 00h
- Cinema: conforme programação
Shopping Metrópole Ananindeua - Segunda-feira (27/10)
- Lojas e quiosques: Fechados
- Praça de alimentação: 12h às 22h
- Academia e cinema: conforme programação
Pátio Belém - Segunda-feira (27/10)
- Lojas e quiosques: Fechadas
- Praça de alimentação: 12h às 22h
- Academia Smart Fit: 6h às 23h
- Cinema: conforme programação
Shopping Bosque Grão-Pará - Segunda-feira (27/10)
- Lojas e quiosques: Fechados
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Restaurantes: 11h às 23h
- Cinema e academia: conforme programação
Shopping Castanheira - Segunda-feira (27/10)
- Lojas: Fechadas
- Praça de alimentação e parque de diversão: 12h às 22h
- Cinema e academia: conforme programação
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA