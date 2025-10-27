Capa Jornal Amazônia
Devotos participam do Recírio 2025 com preces e agradecimentos à Nossa Senhora de Nazaré

A Basílica-Santuário, em Belém, recebeu fiéis para a celebração de encerramento do Círio, na manhã dessa segunda-feira (27)

Dilson Pimentel e Lívia Ximenes
fonte

Gabriel Nascimento, de 72 anos, acompanha o Recírio desde os 10 anos (Igor Mota / O Liberal)

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025 encerra, oficialmente, na manhã dessa segunda-feira (27), com o Recírio. Na Basílica-Santuário, em Belém, fiéis se reúnem para subida da Imagem Original ao Glória e Missa Campal. O momento de devoção foi marcado por preces e agradecimentos à Rainha da Amazônia.

image Raimunda Barbosa, 69 anos (Dilson Pimentel / O Liberal)

Raimunda Barbosa, professora de 69 anos, acompanha o Recírio há mais de 30 anos. Usando uma camisa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, a devota acompanha a subida da Imagem Original ao Glória e destaca o quão especial é o momento. “Para mim, representa tudo de mais importante: saúde, vida e paz”, diz.

image Gabriel Nascimento, 72 anos (Dilson Pimentel / O Liberal)

Aos 72 anos, o garçom aposentado Gabriel Nascimento completa 62 anos de participação no Recírio. “É um momento de agradecimento pela saúde, pela família e por mais um ano com vida”, fala. Gabriel também agradece pelos 51 anos de casado com Dulciléia Nascimento, celebrados nessa terça-feira (28). Com a esposa, o aposentado tem cinco filhos, sendo quatro mulheres e um homem. “Esse momento é de uma emoção muito grande”, afirma.

image Maria Avelina Figueiredo, 69 anos (Dilson Pimentel / O Liberal)

Durante a Missa Campal, Maria Avelina Figueiredo, aposentada de 69 anos, aproveita o momento para agradecer pela saúde. Há três anos, ela caiu e fraturou a tíbia, osso localizado na canela, e passou dois meses sem andar. Maria Avelina lembra que ficou “deitada, só olhando para o teto” e que, enquanto esteve no hospital, se apegou à Padroeira dos Paraenses. “Hoje estou aqui, agradecendo Nossa Senhora. Hoje eu estou andando sozinha, estou aqui firme e forte”, declara.

