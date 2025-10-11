Trasladação chega à Catedral Metropolitana de Belém, um dos momentos mais emocionantes da festa 

Às 22h55, a berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré chegou à Catedral Metropolitana de Belém, na Praça Dom Frei Caetano Brandão, no bairro da Cidade Velha, neste sábado (11).

Por todo o trajeto de 3,7 km, a procissão noturna reuniu um grande número de devotos, estimados em 1,9 milhão, num deslocamento contínuo e lento, com paradas pontuais para orações, bênçãos e homenagens. Um mar de gente emocionada e que comoveu quem esperava a passagem da berlinda com a padroeira dos paraenses.

O bancário Ênio Pereira caminha na avenida Presidente Vargas com uma imagem sobre a cabeça (Cristino Martins / O Liberal)

Entre milhares de devotos, o bancário Ênio Pereira disse que participa do Círio todos os anos. Sobre a imagem que ele carregava na cabeça, ele disse: "Ela tem uma vivência na minha vida, na vida da minha família o tempo inteiro. Então assim, tudo que eu peço, ela intercede. Inclusive, saúde. É por tudo que eu tenho pedido. A graça maior que nós recebemos foi a cura do câncer da minha esposa há 12 anos", disse ele..

O casal Jonatan e Fernanda Silva, veio da cidade de Moju para Belém, especialmente para participar da Trasladação. Eles contaram que estavam, pela primeira vez, juntos, na romaria, para agradecer a conquista da casa própria. "Gratidão, é só o que eu sinto. É a primeira vez que o Jonathan vem, mas todo ano eu venho", contou Fernanda, de 24 anos. Jonathan, de 23 anos, acrescentou: "É um sentimento de gratidão, é o que melhor define isso. Andar no Círio é algo inexplicável, nem tem palavras para falar", disse o jovem de 24 anos.

Elisabeth Rocha Miranda, 70 anos, moradora da Cidade Nova, em Ananindeua, ganhou uma imagem de Nossa Senhora durante a procissão (Cristino Martins / O Liberal)

Havia possibilidade de chuva, mas não choveu durante a Trasladação. Por outro lado, o que não deveria ocorrer, aconteceu logo no início da procissão, cerca de 20 minutos após a saída, a corda atrelada à berlinda ameaçou arrebentar, e foi necessário reforçá-la, o que parou a romaria por curto intervalo de tempo. No entanto, logo em seguida, houve o primeiro corte da corda, feito por promesseiros, na avenida Nazaré, entre as estações 4 e 5, quando a romaria passava na esquina da avenida Generalíssimo Deodoro.

O trajeto passará pelas avenidas Nazaré, Presidente Vargas, Portugal, Boulevard Castilho França, rua Padre Champagnat, finalizando na Catedral de Belém. Ao longo do caminho, milhares de fiéis acompanham a Imagem Peregrina, com as ruas iluminadas por velas, criando um ambiente de fé, devoção e emoção.

Próximo das 21h30, a berlinda com a Imagem Peregrina seguia pela avenida Presidente Vargas rumo à avenida Boulevard Castilhos França, onde autoridades públicas aguardavam a procissão no palanque oficial montado na Estação das Docas. O governador Helder Barbalho e a primeira-dama, Daniela Barbalho, na companhia da vice-governadora Hana Ghassan, eram os anfitriões da comitiva de personalidades públicas, a a exemplo do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que já havia acompanhado a chegada do Círio Fluvial, na avenida Presidente Vargas, pela manhã. .