Círio de Nazaré 2025 chega ao final e reúne mais de 2 milhões de pessoas

Após quase cinco horas de caminhada e fé pelas ruas de Belém, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou à Basílica Santuário às 11h56 deste domingo (12/10), marcando o encerramento da grande procissão do Círio 2025. A caminhada começou às 7h29, com alguns minutos de atraso, quando a imagem foi colocada na berlinda em frente à Catedral da Sé.

A chegada foi marcada por orações, aplausos, lágrimas e agradecimentos dos fiéis, que vieram de várias partes do Pará e do Brasil. Ainda sem dados oficiais, a estimativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é de que entre 2,5 e 3 milhões de pessoas tenham acompanhado a principal procissão da festividade nazarena.

A programação iniciou cedo, com a missa presidida pelo Arcebispo Emérito de Belém, Dom Alberto Taveira, às 6h10, em frente à Catedral Metropolitana. Ele saudou os presentes e agradeceu ao atual arcebispo, Dom Júlio Endi Akamine, pela oportunidade. Durante a homilia, Dom Alberto destacou o simbolismo da data, que coincidiu com o Dia das Crianças, e falou do papel de Maria como mãe espiritual.

Às 7h26, teve início a 233ª edição da Grande Procissão do Círio de Nazaré.

Momento da corda marca início simbólico da caminhada

Por volta das 8h10, a tradicional corda foi atrelada à berlinda, nas imediações do Ver-o-Peso. A partir dali, os promesseiros iniciaram sua jornada puxando o símbolo da fé católica. O coordenador da DFN, Antônio Sousa, destacou a emoção de ver a realização de um ano inteiro de trabalho. “A berlinda está maravilhosa, com um manto exuberante. Só glórias e graças de Deus”, disse.

Berlinda destaca flores brancas e mensagem de paz

Este ano, a berlinda recebeu ornamentação com flores brancas, como orquídeas, phalaenopsis, lírios, hortênsias, rosas e cravos. A escolha reforça a simbologia da pureza e da paz, segundo os responsáveis pela decoração, que buscaram criar uma experiência visual que tocasse o coração dos devotos.

Procissão ganha homenagens em pontos tradicionais

Ao longo do trajeto, locais emblemáticos de Belém, como o Ver-o-Peso e a avenida Presidente Vargas, foram palco de homenagens. O Banco da Amazônia instalou um telão com mensagens de fé. Para aliviar o calor, o Corpo de Bombeiros usou caminhões-pipa para refrescar os romeiros.

Ambulantes também aproveitaram para vender artigos religiosos. O artesão Artêmio Júnior comemorou o aumento nas vendas: “A demanda foi grande, graças a Deus e à Nossa Senhora”.

Corda é cortada em três pontos, mas romaria segue

A DFN confirmou que, por volta das 9h40, a corda foi cortada em três pontos: na Cabeça e nas Estações 4 e 5. Apesar do ocorrido, a procissão não foi interrompida. As demais seções — Núcleo e Estações 1, 2 e 3 — permaneceram intactas, mantendo o fluxo da caminhada.

Gestos de devoção emocionam os fiéis

Diversas manifestações de fé marcaram a romaria. Na avenida Presidente Vargas, um promesseiro resgatou uma cadela abandonada no meio da multidão. Na Marechal Hermes, bailarinas se apresentaram como forma de gratidão por conquistas pessoais. Jamylle Oliveira, de 22 anos, cumpre promessa desde que ingressou no curso de Dança da UFPA. Outras jovens também dançaram em cumprimento a promessas.

Crianças reforçam a tradição familiar do Círio

A coincidência da data com o Dia das Crianças foi refletida na participação de pequenos romeiros. Frederic Heimanm, de três anos, percorreu o trajeto vestido de anjinho. Aquiles, de dois anos, foi levado pelo avô. Já Vaneide Silva, de 58 anos, distribuiu mais de 2 mil toalhas como forma de agradecimento por uma graça recebida.

Inclusão e união religiosa também marcam o evento

Atletas da equipe All Star Rodas, de basquete em cadeira de rodas, participaram mais uma vez da procissão. A evangélica Assembleia de Deus também esteve presente com o projeto “Eu+Você=Jesus”, promovendo união entre denominações religiosas.

Autoridades acompanham e reforçam a importância do Círio

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da primeira-dama Daniela Barbalho. O chefe do Executivo estadual destacou que participa da romaria desde 1999 e aproveitou para agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir proteção divina.

Encerramento é marcado por missa na Basílica Santuário

A chegada da imagem à Basílica Santuário foi o ponto culminante da celebração, seguida por uma missa que reuniu milhares de fiéis. Assim, foi encerrada a maior manifestação religiosa da Amazônia, com demonstrações de fé que emocionaram o país.

Texto produzido por Ana Laura Carvalho, Bruna Dias, Dilson Pimentel, Eduardo Rocha, Fabyo Cruz, Fabio Will, Gabi Gutierrez, Gabirel Pires, Gabriel da Mota, Gustavo Vilhena, Hannah Franco, Jéssica Nascimento, Laura Serejo, Luiz Guilherme Ramos, Maiza Santos, Maycon Marte, Saul Anjos e Thaline Silva.