VÍDEO: cachorrinha é resgatada no Círio, durante a passagem da Imagem na av. Presidente Vargas

O Círio de Nazaré, maior manifestação religiosa do Pará e uma das maiores do mundo, é um momento de profunda fé, devoção e emoção. Todos os anos, milhões de pessoas tomam as ruas de Belém para acompanhar a passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

No entanto, além dos atos de fé, o Círio também é um símbolo de solidariedade e amor ao próximo, inclusive aqueles que muitas vezes são esquecidos: os animais em situação de rua. Foi o que ocorreu com uma cachorrinha abandonada e que foi resgatada por um romeiro.

Gesto comovente reforça o espírito do Círio: fé, amor e cuidado com os mais frágeis

Durante a subida da Avenida Presidente Vargas, um dos trechos mais simbólicos do trajeto do Círio, um gesto comoveu quem acompanhava a procissão: uma cachorrinha foi resgatada por um romeiro no meio da multidão, enquanto a imagem de Nossa Senhora de Nazaré passava.

Assustada e em aparente situação de abandono, a cadelinha foi acolhida com carinho por um promesseiro " Vou levar para casa, vou cuidar dela. Se eu não conseguir alguma adoção, vai ser minha Eu já tenho outras que eu adotei também pegando na rua", disse .

Animais de rua também fazem parte da paisagem do Círio

A presença de cães e gatos de rua durante o Círio é comum. Muitos acabam seguindo os romeiros, buscando sombra, água ou abrigo . Essa comoção com a cachorrinha resgatada chama a atenção para a necessidade de mais empatia e ações concretas em prol dos animais abandonados, que vivem vulneráveis nas ruas da capital paraense.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com