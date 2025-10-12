Círio 2025: governador Helder Barbalho mostra milhões de pessoas nas ruas de Belém; veja imagens

Belém do Pará está com as ruas cheias de fé, devoção e emoção nesse domingo (12), graças ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Nesse anom, maior festa católica do Brasil leva cerca de 2,5 milhões de pessoas em um trajeto de mais de 3 km, iniciado na Catedral da Sé rumo à Basílica-Santuário. Romeiros, promesseiros e admiradores da Rainha da Amazônia a celebram com alegria.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Em imagens aéreas compartilhadas por Helder Barbalho, governador do estado, é possível ver a multidão na Boulevard Castilhos França e Avenida Presidente Vargas, trechos iniciais da procissão. Em seguida, o cortejo continua na Avenida Nazaré e se encerra na Praça Santuário. Veja o registro abaixo.

Confira imagens do Círio de Nazaré 2025