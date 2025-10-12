Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: governador Helder Barbalho mostra milhões de pessoas nas ruas de Belém; veja imagens

A Grande Procissão ocorre nesse domingo (12) e enche a capital do Pará com fé, devoção e emoção

Lívia Ximenes
fonte

Cerca de 2,5 milhões de pessoas participam da Grande Procissão do Círio de Nazaré 2025 (Tarso Sarraf / O Liberal)

Belém do Pará está com as ruas cheias de fé, devoção e emoção nesse domingo (12), graças ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Nesse anom, maior festa católica do Brasil leva cerca de 2,5 milhões de pessoas em um trajeto de mais de 3 km, iniciado na Catedral da Sé rumo à Basílica-Santuário. Romeiros, promesseiros e admiradores da Rainha da Amazônia a celebram com alegria.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Em imagens aéreas compartilhadas por Helder Barbalho, governador do estado, é possível ver a multidão na Boulevard Castilhos França e Avenida Presidente Vargas, trechos iniciais da procissão. Em seguida, o cortejo continua na Avenida Nazaré e se encerra na Praça Santuário. Veja o registro abaixo.

Confira imagens do Círio de Nazaré 2025

image Círio 2025: veja imagens marcantes da passagem da berlinda pela Boulevard Castilhos França
Multidão acompanha a imagem de Nossa Senhora de Nazaré por uma das principais ruas de Belém

image Círio de Nazaré 2025: confira os momentos mais inusitados capturados neste domingo (12)
A maior festa religiosa do Brasil reuniu alguns registros engraçados que chamaram a atenção dos devotos

image Círio de Nazaré 2025: veja fotos da homenagem para Nossa Senhora de Nazaré no Ver-O-Peso
A Grande Procissão para a Rainha da Amazônia ocorre nesse domingo, 12 de outubro

image Círio de Nazaré 2025: imagens aéreas mostram multidão de fiéis nas ruas de Belém
Fiéis participam da 233ª edição do Círio de Nazaré

image Em seu primeiro Círio, Dom Júlio Akamine faz selfie no meio do povo; veja
Foto foi registrada no início da Trasladação no sábado (11/10)

 

