Círio 2025: veja imagens marcantes da passagem da berlinda pela Boulevard Castilhos França

Com mais de uma hora de procissão, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré atravessou a Boulevard Castilhos França, uma das principais avenidas de Belém, onde estão alguns dos mais famosos cartões-postais da cidade. A multidão que acompanha a berlinda pelas ruas da capital paraense proporciona imagens impressionantes.

Por volta das 8h, a romaria já tinha mais de 500 metros percorridos e chegou ao Ver-o-Peso, o mais importante ponto turístico de Belém, onde recebe diversas homenagens.

Já passavam das 8h10 quando ocorreu o atrelamento da corda do Círio à berlinda, no início da Boulevard Castilhos França. Para ajudar a amenizar o forte calor, bombeiros jogaram água nos romeiros que acompanhavam a procissão na avenida. Às 8h40, a procissão se aproximava da subida para a Presidente Vargas e completava 1 quilômetro percorrido.