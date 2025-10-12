Bailarinas transformam promessa em dança durante Círio de Nazaré 2025

Na manhã deste domingo (12/10), o Círio de Nazaré contou com manifestações de devoção marcadas pela arte da dança. Jovens bailarinas percorreram o trajeto entre a Catedral Metropolitana de Belém e a Basílica Santuário de Nazaré usando sapatilhas, como forma de agradecer a Nossa Senhora de Nazaré por conquistas pessoais e acadêmicas.

A bailarina Jamylle Oliveira, de 22 anos, cumpre promessa há cinco anos em agradecimento por ter sido aprovada no curso de Dança da Universidade Federal do Pará (UFPA). Próxima ao Mercado do Ver-o-Peso, Jamylle realizou movimentos na ponta dos pés, celebrando sua trajetória, que inclui atuação como professora de dança, considerada por ela sua vocação.

"Na época do meu primeiro Enem, pedi para passar na faculdade. Ela deu a minha graça. Mas não consegui cursar por problemas de documentação. Fiquei muito mal. Mas depois ela [Nossa Senhora de Nazaré] foi abrindo várias portas e janelas", relata.

Também na avenida Marechal Hermes, outra expressão de fé foi registrada com a bailarina Geovana Nogueira, que agradeceu pela conquista de uma vaga em uma companhia de dança na Itália. A dedicação à arte e a perseverança na carreira internacional destacam a importância do Círio como espaço de manifestação pessoal de fé e gratidão.

Sobre a trajetória da amiga, Eric Cardoso, amigo de Geovana, destacou: “Ela está agradecendo a Nazinha por ter ganhado uma oportunidade de dançar fora do Brasil. Ela conseguiu uma bolsa de dança e vai logo em breve. Se eu não me engano, ela fez a promessa em 2023. [...] E no mundo da dança não é muito fácil, inclusive em Belém do Pará [...] Mas desde então, ela não parou mais e só vem recebendo bênçãos e vitórias”, comentou.

Entre os participantes, a universitária Sofia Helena, de 21 anos, cumpriu uma promessa feita antes de ingressar na universidade, caminhando de sapatilhas durante quatro anos consecutivos como forma de celebrar a aprovação no vestibular. A performance de ballet pelas ruas do Umarizal simbolizou não apenas sua gratidão, mas também a conexão entre devoção religiosa e expressão artística.

Enquanto a procissão se preparava para sair da Catedral Metropolitana, a movimentação pelas ruas de Belém já refletia o clima de emoção e expectativa, com devotos e promesseiros aguardando o início da caminhada. O gesto de caminhar dançando, presente em diferentes trajetórias, revela a diversidade de formas como a fé é vivida e celebrada durante uma das maiores manifestações religiosas do Pará.