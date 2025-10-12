Círio 2025: caminhão dos Bombeiros resfria fiéis com mangueira durante procissão

Durante a grande procissão do Círio de Nazaré, na manhã deste domingo (12/10), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará utilizou a mangueira de um caminhão para refrescar os fiéis que enfrentavam o forte calor nas ruas de Belém. A ação aconteceu por volta das 8h20, nas proximidades da Estação das Docas, um dos pontos de grande concentração de romeiros.

O jato d'água foi direcionado especialmente para quem estava na corda. A iniciativa foi bem recebida pelos promesseiros, que agradeceram o alívio em meio à multidão e ao calor intenso.

Além do resfriamento dos fiéis, o Corpo de Bombeiros também mantém uma unidade móvel de atendimento de emergência nas imediações do Teatro da Paz, na Praça da República. As equipes estão preparadas para prestar serviços de urgência e emergência, localizar crianças perdidas e oferecer suporte geral à população durante toda a programação do Círio.