Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: caminhão dos Bombeiros resfria fiéis com mangueira durante procissão

Ação aconteceu por volta das 8h20, próximo à Estação das Docas, e ajudou a aliviar o calor dos fiéis, especialmente os que estavam na corda

Hannah Franco

Durante a grande procissão do Círio de Nazaré, na manhã deste domingo (12/10), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará utilizou a mangueira de um caminhão para refrescar os fiéis que enfrentavam o forte calor nas ruas de Belém. A ação aconteceu por volta das 8h20, nas proximidades da Estação das Docas, um dos pontos de grande concentração de romeiros.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

VEJA MAIS

image Círio 2025: veja fotos da homenagem para Nossa Senhora de Nazaré no Ver-O-Peso
A Grande Procissão para a Rainha da Amazônia ocorre nesse domingo, 12 de outubro

image Círio 2025: confira os momentos mais inusitados capturados neste domingo (12)
A maior festa religiosa do Brasil reuniu alguns registros engraçados que chamaram a atenção dos devotos

O jato d'água foi direcionado especialmente para quem estava na corda. A iniciativa foi bem recebida pelos promesseiros, que agradeceram o alívio em meio à multidão e ao calor intenso.

Além do resfriamento dos fiéis, o Corpo de Bombeiros também mantém uma unidade móvel de atendimento de emergência nas imediações do Teatro da Paz, na Praça da República. As equipes estão preparadas para prestar serviços de urgência e emergência, localizar crianças perdidas e oferecer suporte geral à população durante toda a programação do Círio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio 2025

Corpo de Bombeiros
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda