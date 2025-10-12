Capa Jornal Amazônia
Remo e Paysandu celebram o Círio de Nazaré nas redes sociais

Clubes paraenses publicaram mensagens neste domingo (12) em homenagem à maior manifestação de fé do Pará

O Liberal

Neste domingo (12), data da procissão do Círio de Nazaré 2025, os clubes Remo e Paysandu usaram as redes sociais para prestar homenagens à padroeira dos paraenses. As postagens destacaram mensagens de fé e devoção, em celebração a uma das maiores manifestações religiosas do país.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

O Clube do Remo manifestou sua devoção à padroeira em uma mensagem nas redes sociais. O time azulino desejou um “abençoado Círio de Nazaré” a todo o Fenômeno Azul, como são conhecidos seus torcedores.

Paysandu destaca fé e milagres de devotos

O Paysandu Sport Club também compartilhou uma homenagem emocionante ao Círio de Nazaré. Em sua publicação, o clube destacou a fé e os milagres concedidos por Nossa Senhora de Nazaré, lembrando a história da torcedora Vera Pontes, que atribui à santa um milagre em sua vida.

“No Círio de Nazaré, cada promessa, cada fita e cada oração carregam histórias únicas de fé e devoção. [...] Que a fé que move Vera inspire a todos nós a seguir acreditando, sonhando e confiando no manto sagrado de Nossa Senhora”, publicou o clube bicolor.

As homenagens dos dois clubes reforçam o papel do Círio de Nazaré como símbolo da fé e da identidade do povo paraense, unindo devotos de diferentes origens e cores, inclusive no esporte.

