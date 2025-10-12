Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: camisas de Remo e Paysandu impulsionam vendas durante a procissão

Data do Círio coincidiu com o Dia das Crianças e a proximidade do clássico Re-Pa, marcado para terça-feira (14/10), impulsionando a venda de camisas dos times paraenses entre os fiéis

Hannah Franco
fonte

Artigos do Remo e Paysandu são vendidos durante o Círio. (Maycon Marte/O Liberal)

A fé e o futebol caminharam lado a lado na manhã deste domingo (12/10), durante a grande procissão do Círio de Nazaré 2025. Além da devoção à Nossa Senhora de Nazaré, muitos romeiros aproveitaram a caminhada para fazer compras ao longo do percurso, movimentando o comércio informal que se espalha pelas ruas do centro de Belém. Entre os itens mais vendidos, as camisas dos clubes Remo e Paysandu chamaram atenção e impulsionaram as vendas dos pequenos comerciantes.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

As camisetas, vendidas a preços acessíveis, foram adquiridas tanto por torcedores apaixonados quanto por fiéis que aproveitavam a data dupla: o Círio de Nazaré e o Dia das Crianças, para comprar presentes. Foi o caso de Maria Oliveira, 53 anos, empregada doméstica e torcedora fiel do Paysandu.

“A gente está muito apaixonada por essa blusa”, disse sorrindo, enquanto mostrava a nova camisa do time.

image Artigos do Remo e Paysandu são vendidos durante o Círio. (Maycon Marte/O Liberal)

“Hoje, além de ser o Círio, também é Dia das Crianças. Eu vou comprar essa camisa do Paysandu pra dar pra eles [netos]. Eu não perco o Círio. É todo ano, graças a Deus”, contou emocionada.

Além das camisas, vendedores também ofereceram bonés, fitinhas, pelúcias e outros artigos religiosos e esportivos. O clássico Re-Pa acontece nesta terça-feira (14/10), no Estádio Mangueirão, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Palavras-chave

círio 2025

rexpa
Círio 2025
