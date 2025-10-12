Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: após mais de duas horas de procissão, corda é cortada e romeiros disputam pedaços; vídeo

Diretoria da Festa de Nazaré confirmou que Estações 4 e 5 foram afetadas

Hannah Franco

A tradicional corda do Círio de Nazaré, um dos principais símbolos da devoção paraense, foi cortada durante a Grande Procissão deste domingo (12/10), após mais de duas horas de caminhada. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) confirmou que o corte ocorreu nas Estações 4 e 5. 

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Já o Núcleo e Estações 1, 2 e 3 seguem normalmente inteiros. Vídeo mostra romeiros disputando pedaços da corda e utilizando objetos cortantes em meio à multidão para garantir um pedaço do símbolo sagrado.

Apesar da interrupção, a procissão segue seu percurso normalmente. A corda representa o elo entre os fiéis e a berlinda que carrega a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, sendo puxada por promesseiros como forma de agradecimento e fé.

