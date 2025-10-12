Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: Guardas de Nossa Senhora de Nazaré distribuem pedaços da corda para os fiéis

Com o fim da Grande Procissão, os guardas presentearam diversos devotos e promesseiros que estavam nos arredores da Praça Santuário

Gustavo Vilhena*
Guardas de Nossa Senhora de Nazaré distribuem pedaços da corda do Círio. (Ana Laura Carvalho/O Liberal)

O domingo do Círio reúne milhares de devotos e promesseiros de Nossa Senhora de Nazaré. Um dos maiores símbolos de fé e devoção é a corda que puxa a berlinda com a imagem peregrina pelas ruas da capital paraense. Neste domingo (12), os Guardas de Nossa Senhora de Nazaré distribuíram pedaços da tradicional corda do Círio para os devotos que estavam na avenida Nazaré, como forma de "amor e carinho", segundo o guarda Edilson Costa

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Raiane Silva

Entre alguns fiéis presenteados com um pedacinho da corda do Círio, Raiane Silva, pedagoga de 35 anos, não escondeu a felicidade de levar para casa um dos maiores símbolos da procissão: "estou aqui novamente como guarda de apoio. Sou guarda de uma comunidade em Icoaraci e todos os anos me disponho a vir aqui como guarda de apoio de Nossa Senhora de Nazaré. É um sentimento muito grande está levando um símbolo tão importante como a corda do Círio. Geralmente eu envio pra minha família lá em Fortaleza. Como eles estão distantes, é como levar um pedacinho do Círio pra eles", contou a pedagoga. 

Guardas distribuem corda do Círio

Um dos guardas que estavam fazendo a distribuição dos pedaços da corda, Edilson Costa, contou sobre a emoção e o sentimento de realizar o gesto de presentar os fiéis com um dos maiores símbolos das procissões em seu primeiro ano como Guarda de Nossa Senhora de Nazaré: "é muito gratificante entregar essa corda, porque é um sentimento de muito amor e carinho. Nossa Senhora sempre nos ajuda a nos fortalecer cada vez mais em cada ano. Apesar de ser o meu primeiro ano como guarda, é uma satisfação tão grande que não cabe no coração. É muita emoção! O que eu passei aqui, nesses dias, foi muito gratificante. Entregar um pedaço da corda na mão das pessoas é uma sensação indescritível. A gente ver no olhar das pessoas o quanto a corda significa pra elas. Cada pedaço que chega na mão das pessoas, elas recebem com muito amor e carinho", finalizou Edilson

