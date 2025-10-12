Círio 2025: promesseiros começam a chegar na Praça Santuário e banda da Marinha faz recepção
A Grande Procissão de Nazaré ocorre nesse domingo (12) e encerra na Basílica Santuário
Romeiros e promesseiros da Grande Procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre nesse domingo (12), começam a chegar na Praça Santuário. Para recepcionar os fiéis, a banda da Marinha toca a música “Nossa Senhora”, de Roberto Carlos. A estimativa é que de 2,5 a 3 milhões de pessoas estejam no cortejo.
A romaria iniciou na Catedral de Belém e, ao percorrer 3,6 km, tem como destino final a Basílica-Santuário. A Festa para a Rainha da Amazônia é a maior manifestação de fé católica do Brasil.
