Círio 2025: promesseiros começam a chegar na Praça Santuário e banda da Marinha faz recepção

A Grande Procissão de Nazaré ocorre nesse domingo (12) e encerra na Basílica Santuário

Ana Laura Carvalho e Lívia Ximenes
fonte

Promesseiros, romeiros e Imagem Peregrina começam a chegar na Basílica-Santuário de Nazaré (Ana Laura Carvalho / O Liberal)

Romeiros e promesseiros da Grande Procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre nesse domingo (12), começam a chegar na Praça Santuário. Para recepcionar os fiéis, a banda da Marinha toca a música “Nossa Senhora”, de Roberto Carlos. A estimativa é que de 2,5 a 3 milhões de pessoas estejam no cortejo.

image Banda da Marinha recepciona romeiros e promesseiros do Círio 2025 (Ana Laura Carvalho / O Liberal)

A romaria iniciou na Catedral de Belém e, ao percorrer 3,6 km, tem como destino final a Basílica-Santuário. A Festa para a Rainha da Amazônia é a maior manifestação de fé católica do Brasil.

Confira abaixo as últimas notícias do Círio 2025

