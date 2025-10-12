Círio 2025: Equipe de limpeza atuam na av. Presidente Vargas para liberação da via

A limpeza das ruas da capital paraense após a passagem da Grande Procissão já começou em algumas das ruas da cidade. A avenida Presidente Vargas, uma das principais de Belém, já conta com a equipe de limpeza para que a via seja liberada. Além dela, as ruas transversais, que atravessam a avenida, já foram limpas e estão sendo liberadas para o trânsito de veículos. A procissão deste domingo (12) reuniu cerca de três milhões de devotos e promesseiros e continua seu trajeto até a Basílica de Nazaré.

LIMPEZA DA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Durante o trajeto, milhares de devotos e promesseiros acompanham as homenagens enquanto cumprem votos, agradecem e fazem pedidos à Rainha da Amazônia. Dessa forma, copos de água, leques de papel e diversos dejetos são descartados pelo caminho até a Basílica de Nazaré. O cortejo iniciou na Catedral de Belém e encerra na Basílica-Santuário, onde milhares de fiéis aguardam a imagem peregrina.

