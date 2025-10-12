Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: Equipe de limpeza atuam na av. Presidente Vargas para liberação da via

Além da principal, as ruas transversais já foram limpas e liberadas

Gustavo Vilhena*
fonte

Avenida Presidente Vargas está sendo limpa para ser liberada para o trânsito de veículos. (Gabi Gutierrez/O Liberal)

A limpeza das ruas da capital paraense após a passagem da Grande Procissão já começou em algumas das ruas da cidade. A avenida Presidente Vargas, uma das principais de Belém, já conta com a equipe de limpeza para que a via seja liberada. Além dela, as ruas transversais, que atravessam a avenida, já foram limpas e estão sendo liberadas para o trânsito de veículos. A procissão deste domingo (12) reuniu cerca de três milhões de devotos e promesseiros e continua seu trajeto até a Basílica de Nazaré. 

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

LIMPEZA DA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Durante o trajeto, milhares de devotos e promesseiros acompanham as homenagens enquanto cumprem votos, agradecem e fazem pedidos à Rainha da Amazônia. Dessa forma, copos de água, leques de papel e diversos dejetos são descartados pelo caminho até a Basílica de Nazaré. O cortejo iniciou na Catedral de Belém e encerra na Basílica-Santuário, onde milhares de fiéis aguardam a imagem peregrina.

VEJA MAIS

image Almoço do Círio: saiba quais as iguarias mais consumidas pelos paraenses
Pratos típicos ganham ainda mais destaque nas mesas no considerado "natal dos paraenses".

image Remo e Paysandu celebram o Círio de Nazaré nas redes sociais
Clubes paraenses publicaram mensagens neste domingo (12) em homenagem à maior manifestação de fé do Pará

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio 2025

avenida presidente vargas
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda