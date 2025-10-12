Almoço do Círio: saiba quais as iguarias mais consumidas pelos paraenses

O almoço do Círio é mais que uma refeição: é um ritual sagrado que reúne famílias paraenses em torno da fé, da tradição e, claro, de sabores marcantes da gastronomia amazônica.

Realizado sempre no segundo domingo de outubro, logo após a grande procissão do Círio de Nazaré, o almoço simboliza união e gratidão, com pratos típicos que atravessam gerações de paraenses.

A mesa é farta, recheada de iguarias tradicionais que fazem parte da identidade cultural do Pará. Entre os pratos mais consumidos estão:

Maniçoba

A estrela do Círio, feita com folhas de maniva (a parte moída da mandioca-brava) cozidas por até sete dias, e servida com carnes variadas. É tradição preparar a maniçoba com antecedência e dividir com toda a família. Por isso, também é chamada de "feijoada paraense".

A Maniçoba é um dos pratos mais famosos do Círio de Nazaré (Marcelo Lelis)

Pato no tucupi

Outro prato símbolo do Pará, o pato é cozido lentamente no tucupi e temperado com jambu, a erva amazônica que causa leve dormência na boca. Geralmente servido com arroz branco e farinha-d'água. Uma das iguarias mais amadas e encontradas nos almoços de Círio.

Pato no Tucupi é uma das iguarias mais amadas pelos paraenses (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

Arroz paraense e acompanhamentos

O arroz paraense é um prato da culinária amazônica, caracterizado pelo uso de ingredientes regionais como tucupi, jambu, camarão seco, resultando em um sabor único e muito amado nas mesas das famílias paraenses.

Arroz Paraense também é um dos pratos presentes no almoço do Círio. (Acervo O Liberal)

Tradição que vai além da fé

Para os paraenses, o almoço do Círio é um momento de reencontro com familiares e amigos, muitos dos quais vêm de outros estados ou países para participar da festividade. Em muitos lares, o almoço começa com orações e homenagens a Nossa Senhora de Nazaré.

Além das casas, restaurantes e hotéis de Belém também oferecem menus especiais durante o período do Círio, valorizando os ingredientes locais e a cultura gastronômica da região.



