Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Almoço do Círio: saiba quais as iguarias mais consumidas pelos paraenses

Pratos típicos ganham ainda mais destaque nas mesas no considerado "natal dos paraenses".

Gabrielle Borges
fonte

Arroz Paraense também é um dos pratos presentes no almoço do Círio. (Acervo O Liberal)

O almoço do Círio é mais que uma refeição: é um ritual sagrado que reúne famílias paraenses em torno da fé, da tradição e, claro, de sabores marcantes da gastronomia amazônica.

Realizado sempre no segundo domingo de outubro, logo após a grande procissão do Círio de Nazaré, o almoço simboliza união e gratidão, com pratos típicos que atravessam gerações de paraenses.

A mesa é farta, recheada de iguarias tradicionais que fazem parte da identidade cultural do Pará. Entre os pratos mais consumidos estão:

Maniçoba

A estrela do Círio, feita com folhas de maniva (a parte moída da mandioca-brava) cozidas por até sete dias, e servida com carnes variadas. É tradição preparar a maniçoba com antecedência e dividir com toda a família. Por isso, também é chamada de "feijoada paraense".

image A Maniçoba é um dos pratos mais famosos do Círio de Nazaré (Marcelo Lelis)

 

Pato no tucupi

Outro prato símbolo do Pará, o pato é cozido lentamente no tucupi e temperado com jambu, a erva amazônica que causa leve dormência na boca. Geralmente servido com arroz branco e farinha-d'água. Uma das iguarias mais amadas e encontradas nos almoços de Círio.

image Pato no Tucupi é uma das iguarias mais amadas pelos paraenses (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

VEJA MAIS

image Círio de Nazaré 2025: O que comer antes, durante e depois das procissões
Com o calor e o esforço físico da caminhada, manter uma boa alimentação e hidratação é essencial para evitar mal-estar e garantir energia durante o Círio

image Preparo do almoço do Círio requer cuidados com alimentos
Fundamental é observar o estado dos alimentos, prazo de validade, fazer a higienização e conservá-los de forma adequada



image Almoço do Círio com respeito aos animais
Conheça um cardápio alternativo de comidas típicas para vegetarianos e veganos


 

Arroz paraense e acompanhamentos

O arroz paraense é um prato da culinária amazônica, caracterizado pelo uso de ingredientes regionais como tucupi, jambu, camarão seco, resultando em um sabor único e muito amado nas mesas das famílias paraenses.

image Arroz Paraense também é um dos pratos presentes no almoço do Círio. (Acervo O Liberal)

Tradição que vai além da fé

Para os paraenses, o almoço do Círio é um momento de reencontro com familiares e amigos, muitos dos quais vêm de outros estados ou países para participar da festividade. Em muitos lares, o almoço começa com orações e homenagens a Nossa Senhora de Nazaré.

Além das casas, restaurantes e hotéis de Belém também oferecem menus especiais durante o período do Círio, valorizando os ingredientes locais e a cultura gastronômica da região.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio 2025

almoço do círio

maniçoba

pato no tucupi
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda