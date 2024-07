Arroz paraense com tucupi doce não agrada jurados no MasterChef: 'Deu errado'; assista

A noite desta terça-feira (9), no MasterChef Brasil foi marcada por um sabor agridoce para a participante Thaissa Becho, natural do Rio de Janeiro, mas que reside em Alter do Chão, no Pará. Na prova que exigia o arroz como protagonista do prato, a cozinheira apostou no tradicional arroz paraense com camarão, jambu e tucupi, mas o resultado final não agradou os paladares exigentes dos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Thaissa, que além de cozinheira é estilista e já vestiu celebridades como Pabllo Vittar e Gaby Amarantos, estava confiante na sua criação: "Eu tô super confiante, tô com o sabor da minha casa, tô cantando Dona Onete", disse ela durante o preparo. Ao apresentar o prato, explicou a utilização de um tucupi adocicado na receita, uma variação regional de Santarém, segundo ela.

A escolha, no entanto, não agradou os jurados. "Vou te falar com sinceridade: deu errado. Esse negócio de açúcar com arroz cru, não paga nada", disse Jacquin.

Diante da performance abaixo das expectativas, Thaissa foi direto para a prova de eliminação, onde precisou enfrentar o desafio de preparar Tortilhas Espanholas, um prato com o qual não tinha familiaridade. Apesar do nervosismo e da falta de experiência, a estilista se esforçou e conseguiu se salvar da eliminação, mas o arroz paraense com tucupi doce ficou marcado como um dos pontos baixos da sua trajetória no MasterChef.

Embora não tenha feito sucesso nesse episódio, Thaissa já havia provado seu talento em outra prova da temporada, quando preparou um brigadeiro com tucupi e conquistou os jurados, se tornando a destaque da noite.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)