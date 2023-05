'Quer ensinar cearense a fazer baião?', diz participante de Masterchef a Jacquin

O participante cearense Leonardo da Rosa Giglio, do Masterchef Brasil, bombou nas redes sociais após demonstrar certa falta de paciência no episódio da última terça-feira, 30, no programa. Durante um questionamento do chef de cozinha Jacquin sobre ingredientes do seu baião de dois, prato típico do Ceará e desafio da edição, Leonardo rebateu dizendo: “Agora o senhor vai querer ensinar um cearense a fazer baião?".

Após receber a resposta, Jacquin disse apenas que queria comer bem e desejou boa sorte. “Eu vou querer comer bem. E eu penso que você vai fazer coisa errada. Boa sorte”, respondeu o jurado. O cozinheiro continuou a defender a receita após a saída do chef: “Acredito que ele está querendo me ajudar, mas ‘macho véi’ isso aqui é do jeito que faço lá em casa”.

A proposta de baião de dois autoral de Leonardo consistia em um baião com feijão verde acompanhado de cuscuz e um lombo de cordeiro marinado no vinho e molho shoyu. O molho seria para substituir o sal, conforme defendeu Leonardo. Mas, a ideia foi estranhada pelo chef que questionou o que o shoyu teria a ver com a cultura nordestina.

Resultado

Apesar da resposta segura de Leonardo, o resultado final do prato foi duramente criticado pelos jurados do programa. O feedback negativo foi unânime.

