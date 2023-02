Henrique Fogaça vai sair do Masterchef; conheça o chef substituto, Rodrigo Oliveira

O chef Henrique Fogaça, de 48 anos, revelou, nesta quinta-feira (2), que precisará se afastar do programa "Masterchef", da Band, onde é jurado, por questões pessoais. Fogaça anunciou que será substituído por Rodrigo Oliveira durante a sua pausa, mas promete voltar em breve.

Fogaça deixa o time de jurados que também conta com Érick Jacquin e Helena Rizzo. Em sua publicação no Instagram, onde revelou a decisão de se afastar do programa, Fogaça agradeceu pelo tempo que passou na produção do programa e revelou os motivos de sua saída:

“O Masterchef pra mim, tem sido mais que um programa, é uma família. Faz parte da minha vida e eu sou muito grato por tudo que vivo com essa grande família. Estou dando uma pausa para poder me dedicar às questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família, e logo estarei de volta, ainda este ano”, revelou o chef Fogaça.

Desde 2014 no programa, Fogaça faz parte do grupo de jurados originais, que também contava com Paola Carosella. Com sua saída, apenas Jacquin se mantém entre os jurados que estão desde o início das produções da versão brasileira do Masterchef. Na sua publicação, o chef paulista também aproveitou para dar as boas vindas a Rodrigo Oliveira, seu substituto: “Por fim, dou as boas vindas ao Rodrigo Oliveira. Sinta-se acolhido, chef”, escreveu. Veja a publicação:

Quem é Rodrigo Oliveira?

Rodrigo Oliveira é um chef de cozinha brasileiro conhecido por sua habilidade em combinar ingredientes típicos da culinária brasileira com técnicas e conceitos culinários modernos. Ele é o chef-proprietário do restaurante Mocotó, localizado na cidade de São Paulo, que se tornou conhecido por sua comida autêntica e saborosa.

O estilo culinário de Rodrigo Oliveira é fortemente influenciado por suas raízes familiares e sua criação na região Nordeste do Brasil. Ele busca valorizar os ingredientes e sabores locais, e seu menu é repleto de pratos típicos da culinária brasileira, como o sarapatel e o vatapá, apresentados de forma inovadora e sofisticada. Ele utiliza técnicas culinárias modernas, como o uso de sous vide e a fermentação, para dar um toque contemporâneo aos pratos tradicionais.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)