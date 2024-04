Participante perde pedaço do dedo durante prova no MasterChef

Durante a transmissão de um dos episódios do MasterChef, na terça-feira (23/4), uma das participantes enfrentou um incidente na cozinha do programa enquanto preparava o seu prato. O momento que capturou a atenção do público foi quando ela acidentalmente cortou um pedaço do dedo, deixando-o sobre a tábua. O caso aconteceu na TV britânica.

Charlotte, assim identificada pela equipe do Splash do portal UOL, cortou a ponta do dedo enquanto preparava os ingredientes, como mostrado nas imagens exibidas. Logo após o incidente, ela solicitou ajuda à equipe de produção. Uma câmera capturou o pedaço do dedo sobre a tábua, próximo à faca. Embora a participante parecesse não perceber a gravidade do acidente, um jurado a alertou sobre a situação.

"Lamento dizer isso, mas, na verdade, você cortou a ponta do seu dedo", avisou John Torode. "Infelizmente, Charlotte se cortou e teve que sair da cozinha do MasterChef para receber atendimento médico, então não vai terminar o resto do prato", concluiu o apresentador.