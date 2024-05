Pabllo Vittar é a nova voz do Waze; veja como ativar os comandos

O Waze anunciou nesta quarta-feira (29) que a cantora Pabllo Vittar é a nova voz nos comandos do aplicativo de navegação por GPS. A introdução da artista no app é referente à comemoração ao mês do Orgulho LGBTQIA+, em junho.

Para além das instruções de direção da drag queen, o motorista do veículo também pode desfrutar do novo modo de humor "Deslumbrante" e substituir o ícone do carro pelo "TropiCar", uma caminhonete com caixas de som, como uma homenagem ao álbum mais recente da artista, o"Batidão Tropical Vol. 2".

A novidade já está disponível no aplicativo para os sistemas Android e iOS. É possível receber instruções sobre o caminho na voz da cantora, acompanhado de bordões como "Vamos começar? Dirija com segurança. Ou melhor, com SEGURANÇA, SEGURANÇA!" ao iniciar uma nova viagem, fazendo referência a um "meme" viral seu na internet. Veja:

“Gosto de estar cada vez mais próxima dos meus fãs e da minha comunidade e acredito que temos que estar com quem está pela gente. Por isso me sinto muito feliz em poder contribuir com minha voz - não só na playlist do carro, mas sendo útil também na direção” comentou Pabllo ao Waze. “Espero que, com essa nova experiência, eu possa deixar o dia a dia no trânsito mais leve e divertido! Convido todas as motorizadas a começarem a usar”, completa a artista.

Como ativar a voz de Pabllo Vittar no Waze

Siga estes passos:

Abra o Waze; Toque no ícone de três barras; Acesse “Configurações”; Clique em “Voz e som”; Toque em “Sons”; Procure por “Português (BR) - Pabllo Vittar”; Toque para ativar a opção.

Além dos comandos de Pabllo Vittar, o Waze oferece uma ampla seleção de vozes dentro do aplicativo, permitindo que você as altere quando quiser.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)