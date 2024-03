Paraense Zaynara grava clipe com Pabllo Vittar e anima fãs

A paraense Zaynara gravou um feat com Pabllo Vittar. As duas artistas se reuniram para gravação de clipe juntas nesta quinta-feira (28). A colaboração entre as duas é muito aguardada e pedida pelo público. A assessoria de Zaynara informou que breve novas informações devem ser reveladas aos fãs.

Pabllo Vittar não foi o único artista que Zaynara chamou atenção. Ela é gerenciada pelo escritório artístico de Joelma. O nome de Zaynara foi bem comentada após show no palco do Festival Psica, que aconteceu em 2023 no Mangueirão, em Belém. Alguns vídeos do show viralizaram na internet. A cantora ganhou muitos seguidores e visibilidade. Zaynara tem se tornado uma referência no beat melody.

Zaynara é uma das apostas da música paraense. Ela é uma das artistas gerenciadas pelo escritório JMusic Produtora, escritório da cantora Joelma, uma das paraenses mais influentes na música brasileira na atualidade. Zaynara foi convidada a participar da gravação de um dos blocos do DVD “Isso é Calypso Tour Brasil”.