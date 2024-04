VÍDEO: Jacquin usa terno em praia para criticar clientes que usam regata em seu restaurante

O chef de cozinha Erick Jacquin decidiu ir de terno à praia para protestar contra as pessoas que vão em seus restaurantes com roupas comuns. Por meio de um vídeo compartilhado em seu perfil do Instagram, no último domingo (21/04), o francês aparece mergulhando na água com o traje formal, questionando se acham correto a maneira em que ele está na praia.

"Por que vocês vão ao meu restaurante de regata, bermuda e chinelo? Vocês acham que é legal ir à praia de terno e gravata? E vocês fazem a mesma coisa comigo. Muitas mulheres bonitas lá, você de regata, bermuda feia, chinelo, boné... Ah, pelo amor de Deus, isso é lugar de ir à praia. É a mesma coisa", desabafou Jacquin.

Em seguida, o chef de cozinha dita que, assim como na praia, cada lugar tem uma forma específica para se vestir. "Vocês acham que a gente vai à praia desse jeito? Não! Então a gente não vai num restaurante de bermuda, regata, chinelo e boné. Cada lugar tem as roupas que se deve usar. Aqui (praia) é de bermuda e chinelo", concluiu.

