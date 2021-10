Preparo do almoço do Círio requer cuidados com alimentos

Degustar o tradicional Almoço do Círio é um atrativo para a maioria dos paraenses e visitantes de Belém no segundo domingo de outubro; no entanto, para garantir o bem-estar dos participantes desse momento de confraternização da família e amigos, é fundamental ter muito cuidado com os ingredientes e o preparo das iguarias. O professor Bruno Morais, coordenador do curso de Nutrição da Universidade da Amazônia (Unama), orienta que os cuidados nesse sentido começam pela higienização das mãos e lavagem, sanitização dos gêneros alimentícios.

No preparo da maniçoba, deve-se atentar para o cozimento adequado da maniva por cinco a sete dias. Os ingredientes desse prato típico paraense são alimentos salgados, os quais são preparados para ter vida longa nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais. Mas, na hora de adquiri-los, deve-se verificar se existem manchas nos produtos, se há alguma caracetística diferente do normal. Deve-se checar se as embalagens de alimentos a vácuo, como linguiça e charque, por exemplo, estão mesmo sem contato com o oxigênio.

Com relação aos produtos vendidos a granel, como a gordura, é importante verificar se não têm cheiro de ranço, cheiro metálico, o que é indicativo de proliferação de microorganismos.

Tucupi

Um dos principais ingredientes no Almoço do Círio, o tucupi também requer cuidados. "O recomendado é comprar o tucupi refrigerado, para impedir o crescimento de bactérias. Deve-se verificar se a embalagem está estofada, inchada, porque se estiver assim indica que não está em boa condição", afirma o professor Bruno Morais.

O consumidor deve atentar para a qualidade dos gêneros alimentícios que vai adquirir, verificando o prazo de validade dos artigos, checando o Selo de Inspeção Federal (SIF) e, nos artigos regionais, o selo da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), como na maniva, farinha e tucupi.

Outro artigo muito presente na mesa dos paraenses e convidados no dia do Círio de Nazaré é o jambu. "O jambu também requer higienização, porque ele pode apresentar pequenos insetos, pregos, fios de cabelo e farpas de madeira. Pode-se utilizar até o hipoclorito nessa higienização do alimento", salienta Bruno Morais.

Em geral, as iguarias do Almoço do Círio acabam sendo aproveitadas nas casas após esse momento da festividade. Entretanto, é recomendável que esses pratos sejam devidamente conservados na geladeira, e sempre se deve observar as condições dos alimentos para se evitar complicações.

De olho

Há dez anos preparando pratos típicos da culinária paraense para o Almoço do Círio nas casas nas quais trabalha, a empregada doméstica Roseane Serrão, 46 anos, não dispensa cuidados na manipulação dos alimentos e confecção das iguarias. "Este ano, eu estou preparando dois pratos, a maniçoba e o vatapá. Como sempre faço, não posso brincar com os alimentos", destaca.

A maniçoba a cargo de Rose, como é mais conhecida essa moradora do bairro do Guamá, está fervendo desde segunda-feira (4). Ela lavou bem os ingredientes, toucinho, bacon, charque, chouriço, pé e rabo de porco e outros. A maniva já comprou pré-cozida em supermercado. "Eu escaldo os ingredientes e deixo a maniva ficar cozinhando por sete dias, porque deixar a maniva ferver no tempo certo é uma preocupação". Rose conta que costuma cheirar bem os ingredientes da maniçoba quando vai comprá-los. "O charque, o toucinho, por exemplo, para ver se não está rançoso; se estiver, estraga a maniçoba", ressalta. Rose adota os mesmos cuidados com relação ao preparo do vatapá.

SIE

A Adepará alerta os consumidores para os cuidados ao comprar ou consumir produtos sem o registro no Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Essa certificação garante que o produto possui controle, fiscalização e inspeção pela Agência, como é o caso dos artigos para o Círio.. Como informa a Agência, todos os produtos de origem animal e vegetal precisam estar de acordo com a regulamentação, antes de serem preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito.