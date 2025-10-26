Encerramento do Círio 2025: confira a programação completa deste domingo (26)

O encerramento da 233ª edição do Círio de Nazaré será realizado neste domingo (26/10), reunindo fiéis e visitantes para a despedida da festa religiosa. A programação inclui missa de encerramento, espetáculo de vídeo mapping, tradicional show de fogos e o anúncio do tema do Círio 2026, marcando o fim de 15 dias de celebrações, procissões e eventos culturais.

O evento será realizado na Praça Santuário e arredores da Basílica de Nazaré. Confira, a seguir, detalhes da programação.

Exibição de vídeo mapping e tema de 2026

Um dos momentos mais aguardados do encerramento é o vídeo mapping “Cores, Sons e Sensações”, com início previsto para 21h15. O espetáculo será projetado na fachada da Basílica Santuário e contará com oito projetores a laser de 20 mil lúmens, distribuídos em quatro torres na praça, acompanhados de trilha sonora exclusiva.

A abertura ficará por conta do Madrigal Cantai ao Senhor, grupo independente formado em 2021 com 20 vozes, regido pelo maestro Yuri Cruz. Durante a exibição, será anunciado o tema do Círio 2026, encerrando oficialmente a programação da festa.

Show de fogos

Logo após o vídeo mapping, será realizado o tradicional show de fogos piromusical, com duração aproximada de cinco minutos. A estrutura terá 12 metros de altura, 600 candelas e 10 tortas de efeitos Z e W, todas de baixo ruído, respeitando o caráter devocional do evento.

O momento ilumina o céu de Belém e reforça a emoção do encerramento. O tema do Círio 2026 também será revelado durante a apresentação, marcando o início da preparação para a próxima edição da festa.

Por medidas de segurança, o Arraial de Nazaré será fechado ao público a partir das 20h, reabrindo logo após os fogos. No dia 27, segunda-feira do Recírio, o espaço funcionará das 8h às 22h.

Missa de encerramento

O encerramento religioso começa com a missa na Basílica Santuário às 18h, presidida por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém.

Uma segunda celebração está marcada para 20h, consolidando o encerramento das festividades.

Vias interditadas

Para garantir segurança e fluidez durante o encerramento, a Prefeitura de Belém, por meio da Segbel e da Guarda Municipal, realizará interdições viárias a partir das 19h. Os trechos afetados são:

Avenida Governador José Malcher com Travessa Generalíssimo Deodoro

Travessa Generalíssimo Deodoro com Avenida Nazaré

Avenida Gentil Bittencourt com Travessa 14 de Março

Serviço

Encerramento do Círio 2025 – Programação completa

18h – Missa na Basílica Santuário, presidida por Dom Júlio Endi Akamine

20h – Segunda missa na Basílica Santuário

21h15 – Espetáculo de vídeo mapping, anúncio do tema do Círio 2026 e show de fogos piromusical

Fechamento do Arraial de Nazaré – 20h (reabertura após os fogos)