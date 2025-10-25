Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Círio 2025 encerra com procissão da festa, videomapping, Recírio e subida da imagem ao Glória

Esses momentos devem reunir fiéis nas duas últimas romaria e outras programações na Basílica Santuário

Gabriel Pires
fonte

Recírio 2024 (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Após duas semanas de intensa programação religiosa e cultural marcada pela devoção, a festividade do Círio de Nazaré 2025 chega ao fim nesta segunda-feira (27), em Belém. O encerramento será marcado pelo Recírio, última romaria oficial da quadra nazarena, realizada na manhã de segunda-feira. A programação inclui também a tradicional Subida da Imagem Original ao Glória, momento em que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré retorna ao local sagrado, no altar-mor da Basílica Santuário.

Antecedendo o encerramento oficial da quadra nazarena, no domingo (26), a partir das 8h, será realizada a procissão da Festa, a terceira mais antiga das romarias do Círio de Nazaré e a penúltima da quadra nazarena. A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é reunir cerca de 3 mil fiéis nesta caminhada, que tradicionalmente possui um percurso diferente a cada ano, assim como a Romaria da Juventude. Neste ano, a procissão sairá da Capela São Brás, localizada na Passagem Tapajós, nº 67, no bairro de São Brás.

O trajeto seguirá pelas avenidas Governador José Malcher, Generalíssimo Deodoro e Nazaré, até a Praça Santuário. A caminhada terá aproximadamente 1,6 km de extensão e 1h30 de duração. Realizada há mais de 110 anos, a procissão originalmente saía do interior da Basílica Santuário, em um período em que ainda não existia a Praça Santuário. A Imagem Peregrina será conduzida no carro berlinda, com decoração assinada por Paulo Morelli. A missa que antecede a saída será celebrada por Dom Paulo Andreoli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

“A Procissão da Festa é, acima de tudo, um momento de gratidão. É quando aqueles que serviram com tanto amor e dedicação durante todo o Círio têm a oportunidade de caminhar com Maria, agora não a trabalho, mas em oração e agradecimento”, afirma diretor de procissões da DFN, Mário Tuma Jr. Não há registro exato sobre o ano da primeira Procissão da Festa, mas há menções históricas datadas de 1881 - 24 anos antes de os Padres Barnabitas assumirem a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, em 1905.

Videomapping

Ainda à noite, o encerramento das festividades do Círio 2025 novamente contará com um videomapping projetado na fachada da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. A 6ª edição do projeto “Cores, Sons e Sensações” será no domingo (26), às 21h. A exibição ainda revelará o tema oficial do Círio 2026. Toda a apresentação é aberta ao público O espetáculo visual vai colorir a fachada da Basílica após a missa de encerramento da edição da festa nazarena deste ano.

Com patrocínio da Equatorial Pará, o projeto de artes visuais realizado pelo VJ Lobo e a AmpliCriativa usa tecnologia de ponta para realizar um show de imagens iluminadas. Uma apresentação musical fará a abertura do evento. Em 2025, o Cores, Sons e Sensações conta com patrocínio da Equatorial Energia por meio da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. O projeto conta com o apoio da Diretoria de Nazaré, Arquidiocese de Belém e Basílica Santuário de Nazaré. A transmissão oficial é pela TV Nazaré.

"O videomapping do Círio tornou-se um momento simbólico da celebração. Ele desperta lembranças, emociona e aproxima as pessoas ao traduzir a fé e o afeto do povo de Belém em luz e imagem. A cada ano, o público se reúne diante da Basílica com a expectativa de ver refletidos na fachada sentimentos que fazem parte da história coletiva da cidade", comenta o artista visual VJ Lobo, um dos realizadores do projeto Cores, Sons e Sensações.

Recírio

Já a última procissão da quadra nazarena deste ano, o Recírio, sai às ruas de Belém nesta segunda-feira (27), a partir das 8h. A romaria iniciará logo após uma missa campal na praça Santuário, presidida pelo arcebispo emérito da Arquidiocese de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Esse será o momento de encerrar oficialmente os 15 dias de celebrações dedicadas à Nossa Senhora de Nazaré.

Antes da celebração da missa e da saída da romaria, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré será conduzida ao Glória, por volta das 6h30, pelos membros da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN): Michel Sena, Roberto Corrêa, Jorge Rezende, Ronaldo Martins, Ronaldo Pinheiro e Jorge Xerfan.

Durante o percurso, a Imagem Peregrina será conduzida por aproximadamente 800 metros, o menor trajeto entre todas as romarias oficiais. Os devotos acompanham o andor com a imagem, ornamentado por Djan Slaviero, passando pela Passagem Dom Alberto, contornando a Praça Santuário, seguindo pela Travessa Generalíssimo Deodoro e pelas Avenidas Nazaré e Magalhães Barata, até chegar à Capela do Colégio Gentil Bittencourt.

O percurso deve ser concluído em cerca de uma hora e, segundo estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - Pará (Dieese-PA) e da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), deverá reunir aproximadamente 50 mil pessoas - de acordo com previsão estimada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio

encerramento da quadra nazarena
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Guamá se prepara para o VII Cortejo Visagento: cultura, memória e resistência em movimento

O Cortejo Visagento chega à sua 7ª edição dialogando diretamente com o contexto da COP30

27.10.25 18h42

BELÉM

Caju realiza a sua 10ª Festividade de São João Paulo II

Com programação litúrgica e cultural, a comunidade comemora também os 10 anos da igreja do seu padroeiro, localizada no bairro da Pedreira

27.10.25 16h43

COP 30

Carta da COP 30 propõe Belém como marco da adaptação às mudanças climáticas

A carta alerta que, sem adaptação, as mudanças climáticas ampliam desigualdades e deslocamentos

23.10.25 12h30

HERÓIS DO BREGA

VÍDEO: ‘Homem Aranha’ e ‘Deadpool’ são flagrados dançando brega agarradinhos em Belém

Super-heróis da Marvel trocam luta por romance ao som de brega paraense e vídeo bomba na web

22.10.25 14h47

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Recírio e Dia do Servidor Público: veja o que abre e fecha em Belém nesses feriados

Veja como será o funcionamento de órgãos públicos, bancos, comércio e shoppings durante os feriados.

23.10.25 13h47

BELÉM

Marinha suspende visitação ao maior navio de guerra da América Latina em Belém; entenda

Desde o dia 18 deste mês, a população poderia ir até o cais da Ocrim, ao lado do Ver-o-Rio, visitar o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico"

27.10.25 14h54

PROGRAMAÇÃO

Encerramento do Círio 2025: confira a programação completa deste domingo (26)

Programação do encerramento inclui missa, vídeo mapping, show de fogos e anúncio do tema do Círio 2026; veja os horários

26.10.25 18h26

Google Maps atualiza imagens e mapas de Belém antes da COP30

Street View ganha 420 km de novas imagens e Parque da Cidade passa a ter mapeamento detalhado no app; transporte público terá dados em tempo real

27.10.25 12h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda