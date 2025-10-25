Círio 2025 encerra com procissão da festa, videomapping, Recírio e subida da imagem ao Glória

Após duas semanas de intensa programação religiosa e cultural marcada pela devoção, a festividade do Círio de Nazaré 2025 chega ao fim nesta segunda-feira (27), em Belém. O encerramento será marcado pelo Recírio, última romaria oficial da quadra nazarena, realizada na manhã de segunda-feira. A programação inclui também a tradicional Subida da Imagem Original ao Glória, momento em que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré retorna ao local sagrado, no altar-mor da Basílica Santuário.

Antecedendo o encerramento oficial da quadra nazarena, no domingo (26), a partir das 8h, será realizada a procissão da Festa, a terceira mais antiga das romarias do Círio de Nazaré e a penúltima da quadra nazarena. A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é reunir cerca de 3 mil fiéis nesta caminhada, que tradicionalmente possui um percurso diferente a cada ano, assim como a Romaria da Juventude. Neste ano, a procissão sairá da Capela São Brás, localizada na Passagem Tapajós, nº 67, no bairro de São Brás.

O trajeto seguirá pelas avenidas Governador José Malcher, Generalíssimo Deodoro e Nazaré, até a Praça Santuário. A caminhada terá aproximadamente 1,6 km de extensão e 1h30 de duração. Realizada há mais de 110 anos, a procissão originalmente saía do interior da Basílica Santuário, em um período em que ainda não existia a Praça Santuário. A Imagem Peregrina será conduzida no carro berlinda, com decoração assinada por Paulo Morelli. A missa que antecede a saída será celebrada por Dom Paulo Andreoli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

“A Procissão da Festa é, acima de tudo, um momento de gratidão. É quando aqueles que serviram com tanto amor e dedicação durante todo o Círio têm a oportunidade de caminhar com Maria, agora não a trabalho, mas em oração e agradecimento”, afirma diretor de procissões da DFN, Mário Tuma Jr. Não há registro exato sobre o ano da primeira Procissão da Festa, mas há menções históricas datadas de 1881 - 24 anos antes de os Padres Barnabitas assumirem a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, em 1905.

Videomapping

Ainda à noite, o encerramento das festividades do Círio 2025 novamente contará com um videomapping projetado na fachada da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. A 6ª edição do projeto “Cores, Sons e Sensações” será no domingo (26), às 21h. A exibição ainda revelará o tema oficial do Círio 2026. Toda a apresentação é aberta ao público O espetáculo visual vai colorir a fachada da Basílica após a missa de encerramento da edição da festa nazarena deste ano.

Com patrocínio da Equatorial Pará, o projeto de artes visuais realizado pelo VJ Lobo e a AmpliCriativa usa tecnologia de ponta para realizar um show de imagens iluminadas. Uma apresentação musical fará a abertura do evento. Em 2025, o Cores, Sons e Sensações conta com patrocínio da Equatorial Energia por meio da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. O projeto conta com o apoio da Diretoria de Nazaré, Arquidiocese de Belém e Basílica Santuário de Nazaré. A transmissão oficial é pela TV Nazaré.

"O videomapping do Círio tornou-se um momento simbólico da celebração. Ele desperta lembranças, emociona e aproxima as pessoas ao traduzir a fé e o afeto do povo de Belém em luz e imagem. A cada ano, o público se reúne diante da Basílica com a expectativa de ver refletidos na fachada sentimentos que fazem parte da história coletiva da cidade", comenta o artista visual VJ Lobo, um dos realizadores do projeto Cores, Sons e Sensações.

Recírio

Já a última procissão da quadra nazarena deste ano, o Recírio, sai às ruas de Belém nesta segunda-feira (27), a partir das 8h. A romaria iniciará logo após uma missa campal na praça Santuário, presidida pelo arcebispo emérito da Arquidiocese de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Esse será o momento de encerrar oficialmente os 15 dias de celebrações dedicadas à Nossa Senhora de Nazaré.

Antes da celebração da missa e da saída da romaria, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré será conduzida ao Glória, por volta das 6h30, pelos membros da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN): Michel Sena, Roberto Corrêa, Jorge Rezende, Ronaldo Martins, Ronaldo Pinheiro e Jorge Xerfan.

Durante o percurso, a Imagem Peregrina será conduzida por aproximadamente 800 metros, o menor trajeto entre todas as romarias oficiais. Os devotos acompanham o andor com a imagem, ornamentado por Djan Slaviero, passando pela Passagem Dom Alberto, contornando a Praça Santuário, seguindo pela Travessa Generalíssimo Deodoro e pelas Avenidas Nazaré e Magalhães Barata, até chegar à Capela do Colégio Gentil Bittencourt.

O percurso deve ser concluído em cerca de uma hora e, segundo estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - Pará (Dieese-PA) e da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), deverá reunir aproximadamente 50 mil pessoas - de acordo com previsão estimada.