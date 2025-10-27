Google Maps atualiza imagens e mapas de Belém antes da COP30

O Google anunciou nesta segunda-feira (27) um pacote de atualizações no Google Maps para aprimorar a navegação em Belém, no Pará, cidade que sediará a COP30 - Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em novembro de 2025.

Entre as novidades, está a atualização de mais de 420 quilômetros de imagens no Street View, oferecendo à população e aos visitantes da COP30 uma visualização mais recente das ruas da capital paraense. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o evento deve atrair mais de 40 mil pessoas durante os dias principais da conferência.

Parque da Cidade ganha mapeamento detalhado

Além das ruas, o Parque da Cidade, local onde será realizada a COP30, passou a ter um mapeamento interno completo no aplicativo. A atualização inclui pontos de interesse, rotas para pedestres e a localização de comodidades como banheiros e salas de reunião. O conteúdo foi disponibilizado com apoio da Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop).

Imagens de satélite de alta resolução de Belém e da região metropolitana também foram atualizadas, oferecendo visual mais detalhado para moradores e turistas.

Aplicativo inclui transporte público em tempo real

O Google firmou parceria com a Bus2 (plataforma de mobilidade urbana que opera em Belém) e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). A cooperação permite que o aplicativo informe rotas, horários e tarifas do transporte público em tempo real.

Outro ponto incluído na atualização do Google Maps é o funcionamento da ponte que liga Icoaraci a Outeiro, obra que conecta o bairro de Brasília ao Parque da Cidade.

Rotas sustentáveis são opção no aplicativo

Para incentivar práticas sustentáveis, o Google Maps também disponibiliza no Brasil a opção de rotas com menor consumo de combustível, com base no tipo de veículo e combustível utilizado. A ferramenta utiliza inteligência artificial para estimar trajetos com menor emissão de CO2.

Esse recurso pode ser ativado nas configurações do aplicativo:

Navegação

Opções de trajeto

Preferir trajetos econômicos

Incentivo ao transporte coletivo e caminhadas

Outra funcionalidade lançada recentemente é a sugestão automática de transporte público ou caminhada sempre que essas opções forem mais vantajosas em tempo de deslocamento em relação ao carro. A ferramenta já está disponível em:

São Paulo

Rio de Janeiro

Brasília

Belo Horizonte