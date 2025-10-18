Capa Jornal Amazônia
Ciclo Romaria leva milhares de ciclistas às ruas de Belém em devoção a Nossa Senhora de Nazaré

Procissão de 14 km sobre duas rodas é a oitava romaria oficial do calendário nazareno e deve atrair cerca de 16 mil pessoas

Ciclo Romaria reúne milhares de ciclistas neste sábado (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A Ciclo Romaria, oitava procissão do calendário oficial do Círio de Nazaré 2025, reúniu milhares de ciclistas e devotos na manhã deste sábado (18) em Belém. A procissão teve início por volta 8h da com saída na praça Santuário, com percurso de 14 quilômetros pelas principais ruas e avenidas do bairro de Nazaré e entorno. Antes do início da procissão, o arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira, rezou a oração do Pai Nosso junto aos fiéis.

A decoração do carro berlinda é assinada pela artista Simone Cosme. A ornamentação foi feita de rosas e margarias. E como tradicionalmente ocorre em todos os anos, os participantes com a bike mais decorada e os dois grupos de pedal mais animados e numerosos serão premiados com bicicletas novas ao final do percurso, que deve ser finalizado na praça Santuário. 

Criada em 2004, a romaria sobre duas rodas tem previsão de reunir cerca de 16 mil participantes, conforme expectativa da Diretoria de Festa de Nazaré (DFN), entre ciclistas e fiéis que acompanham o cortejo em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré.

Palavras-chave

círio de nazaré

círio 2025

ciclo romaria

