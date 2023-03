Forte chuva derruba muro de condomínio no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

O muro do condomínio Mirante do Lago, localizado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém, foi derrubado pela forte chuva desta terça-feira (14). A água provocada pelo temporal acumulou na pista da avenida Arterial 5, onde fica o condomínio, e acabou desmoronando o cercado da propriedade e indo em direção a um lago existente no espaço. A Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) disse que vai realizar obras de recuperação da via e do calçamento atingidos pela chuva.

Condutores de motocicletas e carros particulares tiveram dificuldades de passar pelo trecho. Alguns deles chegaram a registrar vídeos assim que transitaram pela área e compartilharam os vídeos nas redes sociais de como ficou situação após a queda do muro.

Em um dos registros, um motorista passou pela via e se assustou com o cenário. "(...) caiu o muro do mirante. A chuva levou”, diz o condutor.

Um morador do Mirante do Lago também filmou o caso. “Desabou o muro, pessoal. Olha o que a chuva fez”, conta o residente enquanto amplia a imagem para mostrar como ficou a situação do condomínio, além de evidenciar a força da natureza.

A Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou que o muro pertence a uma propriedade privada e não é de competência da gestão municipal. O que cabe ao município é a limpeza do canal, retirando o material arenoso e também a vegetação, que impedem a fluidez das águas. A Sesan informa ainda que será feita a recuperação da via e do calçamento", detalha o comunicado.