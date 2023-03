Período de fortes chuvas alerta para o risco de maré alta durante a próxima semana na Grande Belém

Desde o início desta terça-feira (14), uma forte chuva tomou conta da Grande Belém, causando alagamentos em vários pontos da cidade. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta laranja para as condições climáticas perigosas durante os próximos dias, com acumulado de chuva chegando a 100mm/dia e ventos que podem alcançar 100km/h. Essa previsão também acende a preocupação para o risco de maré alta durante esse período.

O risco ocorre quando os horários da maré alta coincidem com a chuva forte. De acordo com a tábua de marés divulgada pela Prefeitura de Belém, nesta terça-feira (14), às 15h41 a maré chegará em até 2.9 metros de altura, o que não é considerado maré alta. Em Mosqueiro e Ilhas, a maré mais alta pode chegar em até 3.1 metros, às 15h19.

Apesar de não apresentar risco durante os dias de alerta laranja, os paraenses devem redobrar sua atenção a partir do dia 19 de março, quando há previsão de maré alta, podendo chegar em até 3.6 metros de altura. Pela Tábua das Marés, elaborada pela Marinha do Brasil, em Belém, será de 3.4 metros de altura a maré no dia 19; de 3.5 metros no dia 20; de 3.6 metros no dia 21; 3.5 metros no dia 22; 3.6 metros no dia 23 e de 3.5 metros no dia 24.

Confira os horários e as alturas, segundo a tábua de marés da prefeitura.

Tábua de Marés - 14 de março

Belém

03h36 - 2.8 metros

10h17 - 1.0 metros

15h41 - 2.9 metros

22h58 - 0.9 metros

Mosqueiro e Ilhas

02h53 - 2.9 metros

09h21 - 1.0 metros

15h19 - 3.1 metros

21h45 - 1.0 metros

Tábua de Marés - 15 de março

Belém

04h41 - 2.6 metros

11h04 - 1.1 metros

16h54 - 2.8 metros

Mosqueiro e Ilhas

04h08 - 2.7 metros

10h11 - 1.1 metros

16h28 - 3.0 metros

22h47 - 1.1 metros