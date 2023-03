Muro desaba no bairro do Bengui e bombeiros alertam para novos riscos

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil foram acionados, por volta das 14h30 da tarde deste sábado (4), para verificar o desabamento de um muro, no Residencial Kikuchi, na Alameda República Argentina, na Rodovia Tapanã, no bairro do Bengui, em Belém. A guarnição informou que não houve vítimas.

Em nota, os Bombeiros afirmaram que tempo atrás um muro no mesmo local já havia desabado, mas foi reconstruído.”Entretanto, apresenta inclinação, atração por cabos de aço e risco de desabamento”, alertou a corporação.

A Defesa Civil municipal também foi acionada para prestar assistência à família de casas vizinhas ao desabamento e fazer o levantamento de danos.