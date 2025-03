Fechamento de quadra esportiva revolta moradores em Ananindeua

Moradores da Cidade Nova 5, em Ananindeua, estão realizando denúncias nas redes sociais sobre a decisão da Prefeitura Municipal de fechar a quadra poliesportiva localizada na WE-22/23, que agora se encontra trancada com cadeado e sem acesso para a população.

De acordo com as reclamações, o local era administrado por um morador local, escolhido pela comunidade para a manutenção do espaço. No entanto, o secretário municipal de Esportes exigiu a chave da quadra e trancou a porta de acesso, afirmando que esta seria uma nova diretriz do prefeito Daniel Santos.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Esportes, a quadra esportiva passará a ser gerida por um servidor da Prefeitura, que terá a responsabilidade de gerir e cuidar do espaço público.

No entanto, desde a mudança, os moradores relatam que a quadra permanece 24 horas trancada e sem nenhuma previsão de abertura, privando a comunidade de usufruir do espaço público para a prática esportiva.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou uma nota de esclarecimento sobre a falta de iluminação no local, mas até o fechamento da reportagem não houve resposta.