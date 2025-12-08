Círio de Caraparu: Imagem é recebida com alegria por multidão de fiéis no fim da procissão fluvial
O momento de fé e devoção ocorreu na manhã dessa segunda-feira (8), em Santa Izabel do Pará
A procissão fluvial do Círio de Caraparu encerrou por volta das 10h da manhã desta segunda-feira (8) após 1h40 de percurso. Centenas de devotos esperavam a chega da Imagem de Nossa Senhora da Conceição na Vila do Caraparu, que foi recebida com alegria, fogos e cânticos.
O momento, marcado por fé, promessas e agradecimentos, ocorreu em Santa Izabel do Pará. O Dia de Nossa Senhora da Conceição é celebrado desde 1854, quando a Igreja Católica instituiu a data.
