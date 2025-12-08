Círio de Caraparu: imagem chega na capela do Cacau após procissão fluvial
A procissão fluvial do 107° Círio de Caraparu começou por volta das 6h da manhã desta segunda-feira em direção à localidade Cacau, onde a Imagem de Nossa Senhora da Conceição parou na capela do Cacau para momento de adoração. O trajeto inteiro durou cerca de 1h45 e reuniu uma série de devotos em canoas, caiaques e remos ao longo do rio Caraparu. No trajeto, foi realizado um terço, com louvores e rezas.
