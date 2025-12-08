Círio de Caraparu: devotos agradecem e fazem homenagens a Nossa Senhora da Conceição

Nessa segunda-feira (8), ocorreu o Círio de Nossa Senhora da Conceição na Vila Caraparu, em Santa Izabel do Pará. Durante a procissão fluvial, fiéis e devotos agradecem, fazem homenagens e cumprem promessas à Santa. A data é celebrada desde 1854, quando foi instituída pela Igreja Católica.

VEJA MAIS

Anualmente, a dona de casa e canoeira Doriana Gonçalves acompanha o Círio Fluvial de Caraparu. Em 2025, ela agradece pela recuperação de um episódio de tuberculose. “Isso é uma graça muito grande que tô alcançando, agradecendo a Deus e à Nossa Senhora por estar aqui mais esse ano”, disse.

O estudante Marcos Yudi, de 17 anos, é marujo desde o nascimento para cumprir uma promessa feita pela sua avó. O estudante apresenta uma condição alérgica desde que nasceu. “Ela fez essa promessa pra mim e eu tô cumprindo até o dia em que eu morrer”, falou.

O professor Linserick Oliveira acompanha de caiaque o Círio Fluvial de Caraparu pela segunda vez junto à esposa. Em 2025, o devoto pede por saúde aos familiares e amigos. “É um evento tradicional, uma tradição em que a gente comparece e rende as nossas homenagens à Nossa Senhora da Conceição”, afirmou.