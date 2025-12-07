Colisão entre ônibus e motocicleta deixa uma pessoa morta em Ananindeua

Um grave acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã deste domingo (7), na rua Jovelina Carneiro, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua. Um homem identificado como Raimundo Edinelson dos Reis Brito morreu na hora, segundo a polícia. Testemunhas relataram que Raimundo e outra pessoa seguiam em uma motocicleta supostamente em alta velocidade quando colidiram de frente com um ônibus da linha Icuí–Ver-o-Peso.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional da Cidade Nova e será investigado pela Delegacia do Icuí-Guajará, responsável pela área da ocorrência. Raimundo morreu no local, enquanto o passageiro, ainda não identificado, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. O motorista do ônibus permaneceu no local, prestou depoimento e foi liberado. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas.

O corpo de Raimundo foi removido pela Polícia Científica, que também realizou a perícia no local para levantar informações que possam esclarecer a dinâmica exata do acidente.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima caída ao chão, próxima da motocicleta e do ônibus, enquanto curiosos acompanham os trabalhos policiais.