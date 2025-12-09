Pará recebe 33 mil doses de vacina contra vírus que causa bronquiolite em bebês

O Pará recebeu 33.050 doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal responsável pelos casos de bronquiolite e parte significativa das pneumonias em bebês. O imunizante, entregue pelo Ministério da Saúde, já está em fase de distribuição para os municípios e será aplicado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A imunização é destinada às gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.

A Secretaria de Estado de Saúde prevê que a aplicação comece em até 48 horas, após a conferência e envio das doses às cidades paraenses.

A incorporação da vacina ao calendário nacional de imunização ocorre após acordo de transferência de tecnologia que permitirá a produção no Brasil. Na rede privada, o imunizante pode custar até R$ 1,5 mil, o que reforça a importância da oferta gratuita pelo SUS e da adesão ao programa pelas gestantes.

O VSR é o agente responsável por até 75% dos casos de bronquiolite e 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos. No Brasil, até 22 de novembro de 2025, foram registrados 43,2 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada ao vírus, sendo que 82,5% das hospitalizações ocorreram em crianças abaixo de dois anos de idade.

A vacina é de dose única e pode ser administrada simultaneamente com os imunizantes de gripe e covid-19, sem restrições de idade materna. A recomendação é tomar uma dose a cada gestação. Estudos clínicos internacionais, como o Estudo Matisse, apontam eficácia superior a 80% na prevenção de quadros graves de VSR nos primeiros três meses de vida — período considerado de maior vulnerabilidade para o bebê.