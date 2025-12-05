Homem é condenado a 15 anos de prisão por tentar matar a mulher com facão em Ananindeua

A Justiça do Pará condenou Luís Carlos Cordovil da Silva a 15 anos, 1 mês e 25 dias de prisão pela prática de tentativa de feminicídio contra sua companheira no município de Ananindeua. A decisão foi proferida na última quarta-feira (4/12) após julgamento pelo Tribunal do Júri, que acatou de forma unânime a acusação apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Segundo a denúncia, o réu tentou matar a vítima com um golpe de facão, causando lesões graves no braço, que resultaram em sequelas permanentes. A materialidade do crime foi confirmada por fotografias anexadas ao processo, depoimentos de testemunhas e pelo relato da própria vítima durante o julgamento.

A defesa tentou desclassificar o crime para lesão corporal, mas o pedido foi rejeitado pelo júri.

Na sentença, o juiz fixou inicialmente a pena em 22 anos, 8 meses e 22 dias, mas aplicou a redução prevista em lei por se tratar de tentativa, chegando à condenação final de mais de 15 anos de reclusão.

Em sua decisão, o magistrado destacou a gravidade do crime e o fato de que o acusado já tinha histórico de agressões anteriores contra a mesma vítima, reforçando a reincidência de violência no ambiente familiar.

Regime fechado e sem direito de recorrer em liberdade

Por se tratar de crime hediondo cometido com violência, a Justiça determinou regime inicial fechado para o cumprimento da pena e negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

O juiz ressaltou a necessidade de garantir a ordem pública e a proteção integral da vítima, justificando a manutenção da prisão preventiva.