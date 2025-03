Grave acidente é registrado em avenida tomada pela escuridão em Ananindeua

A falta de iluminação pública na Avenida Mário Covas, em Ananindeua, se tornou um problema para os motoristas que passam pelo local. Na madrugada deste domingo (02) um grave acidente de trânsito que vitimou um motociclista foi registrado na avenida. Nas redes sociais, vídeos registraram o local da colisão que é completamente escuro durante a noite.

As imagens compartilhadas mostram que a única iluminação no local vem dos faróis dos veículos, o que dificulta a visibilidade e aumenta o risco de acidentes, como o registrado neste domingo. Diversos perfis alertaram sobre o perigo constante da via, destacando que a escuridão na pista é um dos principais problemas da área.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu após uma colisão entre um carro e uma moto. O motorista do carro saiu do local sem prestar socorro à vítima.

O motociclista ficou ferido na pista e chegou a ser socorrido por uma ambulância, que o encaminhou para o hospital mais próximo. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

A redação do Grupo Liberal solicitou uma nota de esclarecimento sobre a falta de iluminação no local, mas até o fechamento da reportagem não houve resposta.