Motociclista morre após colidir contra coluna de concreto na avenida Independência, em Ananindeua

Franciel dos Santos Silva, de idade não revelada, morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada desta segunda-feira (24/2), na avenida Independência, perto do Hospital Santa Maria, em Ananindeua, na Grande Belém. Testemunhas relataram à Polícia Militar que a vítima conduzia uma motocicleta em alta velocidade e acabou batendo contra uma coluna de concreto às margens da via.

Por volta de 1h20, o Centro Integrado de Operações (Ciop) acionou uma guarnição do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) ao sinistro. A PM, ao chegar no local, encontrou uma ambulância prestando os primeiros socorros a Franciel. No entanto, ele não resistiu e morreu antes de ser encaminhado para um hospital.

Com isso, a polícia solicitou que a Polícia Científica (PCEPA) realizasse a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal. Familiares da vítima estiveram no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.