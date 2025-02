Uma pessoa morre em acidente grave e motorista foge do local em Santa Bárbara do Pará

Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (23) na PA 391, Km 09, em Santa Bárbara do Pará, região metropolitana de Belém. De acordo com relatos preliminares, o impacto foi tão intenso que a cabeça da vítima atravessou o para-brisa do veículo, enquanto o restante do corpo foi encontrado a cerca de 200 metros do local do acidente.

A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias do ocorrido. Em nota oficial, a instituição informou que equipes da Delegacia Municipal de Santa Bárbara do Pará estão empenhadas em identificar a vítima e localizar o motorista envolvido, que abandonou o local após a colisão. Até o momento, não há informações sobre possíveis testemunhas ou detalhes que esclareçam as causas do acidente.

A identidade da vítima segue desconhecida, e autoridades aguardam laudos periciais para complementar as investigações. O caso será registrado como morte a esclarecer.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.