Paraenses morrem em grave acidente na BR-277, no Paraná

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na BR-277, em Medianeira, no oeste do Paraná, na manhã do último sábado (15/02). Entre as vítimas estão dois paraenses identificados como Elida Fábio Alves Sousa e um homem de prenome Lenilson, ambos naturais de Bragança, no nordeste do Pará.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três ocupantes da motocicleta seguiam pela rodovia quando teriam invadido a contramão e colidido de frente com um carro. Elida e Lenilson morreram no local. A terceira vítima, cuja identidade não foi divulgada, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu horas após dar entrada na unidade.

VEJA MAIS

No carro envolvido na colisão, estavam um motorista e uma passageira, que tiveram apenas ferimentos leves. Segundo a PRF, eles seguiam para Foz do Iguaçu no momento do acidente.

O trânsito precisou ser desviado para a marginal da rodovia durante o atendimento à ocorrência. A reportagem do Grupo Liberal segue apurando mais informações sobre o caso.