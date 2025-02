Motociclista morre ao ser atingido por carreta na BR-316, em Marituba

Um motociclista identificado como Helliton Carvalho Braga, de 19 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (14/02) após colidir com outra motocicleta, cair e ser atingido por uma carreta na BR-316, em Marituba. Conforme as informações do 21º Batalhão da Polícia Militar, o acidente ocorreu no sentido Marituba - Santa Bárbara e o condutor do veículo de grande porte teria fugido sem prestar socorro.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), após a colisão entre as motocicletas, Helliton se desequilibrou e caiu na pista. A carreta que trafegava no momento do incidente passou por cima do jovem. Tudo ocorreu por volta de 17h30, na área do bairro Uriboca.

"Com o impacto da batida, o motociclista foi projetado para pista de rolamento e atingindo por uma carreta. A área foi isolada para realização de perícia e remoção do corpo", comunicou o Detran.

Conforme as informações policiais, nenhuma testemunha conseguiu identificar a placa da carreta envolvida. Os condutores que presenciaram a situação acionaram a PM para informar sobre o caso. A área foi isolada até a chegada dos familiares da vítima, que realizaram a identificação do jovem no local e depois seguiram para a delegacia, para registrar o boletim de ocorrência.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo da vítima. As investigações serão realizadas para esclarecer o acidente e tentar identificar o condutor da carreta envolvida.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do acidente de trânsito que ocasionou a morte de Helliton Carvalho Braga. "Equipes da Seccional de Marituba trabalham para identificar e localizar o suspeito envolvido no caso. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", afirmaram.