Idoso de 72 anos é agredido após acidente de trânsito na rua da Marinha

Uma idoso de 72 anos foi agredido por um homem na noite do último sábado (15/02), após acidente de trânsito na rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o idoso sai do carro e em seguida leva um soco no rosto do outro motorista. Não é possível identificar vítima ou agressor.

Um motociclista de entrega de aplicativo, após presenciar a situação, para o veículo e auxilia o idoso ferido. A Polícia Militar (PM) foi acionada e as partes conduzidas para a delegacia da Marambaia.

A reportagem de OLIBERAL.COM solicitou um posicionamento da Polícia Civil. Confira abaixo na íntegra:

"A Polícia Civil informa que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional da Marambaia, onde foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal. Ele foi ouvido e liberado após assinar um Termo de Compromisso de Comparecimento à Justiça quando convocado".