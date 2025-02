Idosa morre após ser atropelada por motociclista ao tentar atravessar avenida em Ananindeua

Maria Auxiliadora do Nascimento Araújo, de 69 anos, morreu após ser atropelada por um motociclista na manhã desta quinta-feira (20/2), em Ananindeua, na Grande Belém. O sinistro de trânsito aconteceu na avenida Independência com a Zacarias de Assunção, no momento que a idosa tentava atravessar a via. Uma câmera de segurança registrou o sinistro.

Pela gravação é possível ver duas pessoas em frente à faixa de pedestres, às 9h10, durante o intenso fluxo de veículos no trecho. Um motociclista para no local e levanta uma das mãos, dando a entender para que os condutores esperem os pedestres atravessarem a avenida.

VEJA MAIS

De repente, um motociclista surge na Independência, passa entre dois carros e atinge as duas pessoas, incluindo Maria Auxiliadora, e as derruba. O condutor da moto envolvido em questão perde o controle do veículo e cai na ciclovia. Em seguida, várias pessoas aparecem para socorrer as vítimas e o motociclista.

Maria morreu ainda no local, sem chance de ser socorrida. Após o acidente, as polícias Científica (PCEPA) e Militar (PM) foram até o local e isolaram a área. A equipe da PCEPA realizou a perícia de local de crime e removeu o corpo da idosa até o Instituto Médico Legal (IML).

O motociclista que atingiu as vítimas, juntamente com o veículo que ele conduzia, foi apresentado pela PM à Polícia Civil. Em nota, a PC informou à Redação Integrada de O Liberal que “o condutor do veículo foi preso em flagrante por homicídio culposo no trânsito e por dirigir sob efeito de álcool”. O caso é investigado pela Seccional de Ananindeua.