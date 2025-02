Colisão entre bicicleta e moto termina com morte em Moju

Um grave acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta foi registrado na noite deste domingo (17/2), na PA-252, em Moju, nordeste do Pará. O ciclista, Samuel Quaresma de Souza, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o motociclista, Nico Sereno, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para atendimento médico. De acordo com a Polícia Militar, os dois homens tinham saído do balneário do Levi antes da colisão entre as motos acontecer. As causas do sinistro de trânsito são desconhecidas.

Segundo o Portal Manchete, Samuel pedalava pela rodovia estadual quando ocorreu a colisão com a moto pilotada por Nico. Testemunhas relataram que o impacto foi violento. Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso e mostram os dois homens desacordados na via, bastante machucados.

Nico foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado à Unidade Mista de Saúde de Moju, onde recebeu os primeiros atendimentos, ainda conforme o Portal Manchete. Por conta do quadro clínico, ele precisou ser transferido para um hospital em Belém. O estado de saúde de Nico não foi revelado.

Samuel era morador de Igarapé-Miri e havia se mudado para Moju há aproximadamente um ano. Em nota, a Polícia Civil informou que “apura as circunstâncias do acidente que ocasionou a morte de Samuel, que estava em uma bicicleta”, e encaminhou um motociclista para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, de acordo com a PC.