Dois jovens morrem após motos serem atingidas por caminhão em Cachoeira do Arari

Dois jovens identificados como Alef Diego da Silva, de 17 anos, e Taguari Evandvic dos Santos, de idade não revelada, morreram em um acidente de trânsito em Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. Conforme as informações policiais, na noite de domingo (23/02), as vítimas trafegavam em duas motos na rodovia PA-154 quando foram atingidas pelo veículo de grande porte.

Segundo os relatos de testemunhas, uma das motocicletas, que ainda não sabe qual das vítimas conduzia, teria apresentado problemas mecânicos. O condutor da moto que vinha atrás viu a situação e, para ajudar, começou a empurrar o veículo, fazendo um tipo de ‘reboque’. Quando as duas motos estavam em uma curva, o caminhão passou e teria os atingido. Alef e Taguari caíram das motos e foram para baixo do veículo maior.

Conforme as informações policiais, o condutor do caminhão foi até uma viatura da PM para comunicar sobre o acidente de trânsito e sobre a morte dos dois motociclistas. Quando os agentes chegaram ao local relatado, constataram o óbito de Alef e Taguari. O condutor do caminhão foi levado para uma delegacia, onde prestou esclarecimentos. Uma funerária realizou a remoção dos corpos.

Em nota, a Polícia Civil informou que, de acordo com as investigações, o condutor da motocicleta perdeu o controle e colidiu com o caminhão. “Duas pessoas morreram. O caso é investigado pela delegacia de Cachoeira do Arari”, comunicaram.